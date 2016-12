NOZ: NOZ: Schauspieker Götz Schubert benannte Sohn nach erster Bühnenrolle

Osnabrück. Schauspieler Götz Schubert hat die Inspiration für den

Namen seines Sohnes durch sein Theaterdebüt bekommen: "Ich hatte

meine erste Rolle am Maxim Gorki-Theater im Stück ,Victor oder die

Kinder an der Macht', und danach haben wir unseren Sohn benannt,"

sagte der 63-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) und

zeigte sich mit der Entscheidung sehr zufrieden: "Da passte alles:

Die Premiere war gut, und er ist auch gut geworden. Er hat vor Kurzem

sein erstes Buch ,Hier bin ich' als Autor veröffentlicht."



Schubert, der 1963 im sächsischen Pirna geboren wurde und bis

heute in Ostdeutschland lebt, fängt nach eigenen Worten langsam an,

stolz auf seine Herkunft zu sein: "In dieser neuen westlichen Welt

mit ihrem ganzen Reichtum spüre ich, dass ich eine andere Herkunft

habe. Meine Eltern haben mir ein humanistisches, soziales Weltbild

vermittelt. Wenn ich sehe, dass es am Ende immer nur um Geld und

Profit geht, um Gewinne auf Kosten anderer, dann frage ich mich: Was

ist wichtig im Leben? Und was wird aus den Verlierern? Er aber

wünsche sich "einen sozialeren Staat als den, in dem Millionen

Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können".



Fassungslos machen Schubert allerdings Pegida-Aufzüge in Dresden

und Anschläge auf Asylbewerberheime in Sachsen: "Ich werde

schlichtweg traurig und versuche, eine Erklärung dafür zu finden. Es

ist wohl eine Mischung aus sächsischer Mentalität, ostdeutscher

Verbitterung und dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein und über den

Tisch gezogen zu werden. Daraus entsteht dann der Gedanke, jetzt will



uns schon wieder einer für dumm verkaufen und uns etwas wegnehmen."



Am meisten aber erschüttert den Schauspieler "diese

Mitläufer-Mentalität und das mangelnde Mitgefühl mit Menschen, denen

es wirklich dreckig geht - wie den Flüchtlingen". Schubert forderte

die Menschen auf, einmal zurückdenken: "Von den ganzen Flüchtlingen,

die vor '89 über Ungarn oder die Tschechoslowakei in den Westen

geflohen sind, ging es keinem so existenziell dreckig wie den

Menschen, die jetzt nach Europa gekommen sind."



Er selbst habe in Sachsen eine "behütete Kindheit" verbracht und

das sogenannte Tal der Ahnungslosen "wie einen Schutzraum" empfunden,

berichtete Schubert weiter. Wobei er vom Westen und den westlichen

Medien eine etwas eigenwillige Vorstellung hatte: "Ab und zu waren

wir mal zu Besuch in Leipzig, wo man ja Westfernsehen empfangen

konnte. Ich hatte bis dahin gedacht, Westfernsehen sei vor allem

Pornografie und Horror. Als ich es mir dann angesehen habe, fand

ich's stinklangweilig. Erst viel später habe ich dann mal zu

mitternächtlicher Stunde den Film, Die Körperfresser kommen' mit

Donald Sutherland gesehen - so hatte ich mir früher das tägliche

Westfernsehen vorgestellt."







