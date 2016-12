Neue Verdampf-Technologie, qmos(TM), gut positioniert, um Branche für Dampfen und E-Zigaretten zu revolutionieren

Die United Tobacco Vapor Group's (UTVG) gab heute bekannt, dass

UTVG ein Patent für seine neue Verdampf-Technologie erhalten hat,

womit die Branche für Dampfen und E-Zigaretten revolutioniert wird.

UTVGs neue Technologie qmos(TM) is docht- und schwammlos. Auch die

Anzahl der Teile, die sich in einer normalen E-Zigarette befinden,

wird von 20 auf 5 reduziert. qmos(TM)-Technologie ist ideal für

E-Liquids und Öle sowie für andere Anwendungen.



Herr Ray Story, Präsident von UTVG, gab die Neuigkeiten bekannt:

"Praktisch jeder aktuelle Hersteller von E-Zigaretten und

Dampf-Technologie nutzt die gleiche alte Technologie. Das gleiche

Gerät ist seit über einem Jahrzehnt verfügbar."



Die neue, bahnbrechende Technologie von UTVG, qmos(TM), stellt

einen Quantensprung in der Branche dar.



"Wir sind mit der alten Technologie aufgrund von zahlreichen

Gründen nicht zufrieden", erklärte Story. "Mit dem traditionellen

Setup zersetzten sich Schlüsselkomponenten, besonders Docht und

E-Liquid selbst, wodurch es unmöglich wurde, eine konsistente

Benutzererfahrung zu garantieren."



"Unsere neue Technologie produziert einen viel feineren Dampf

(kleinere Partikel) und ermöglicht eine konsistentere

Nikotinaufnahme, wodurch eine überlegene Benutzererfahrung ermöglicht

wird, die auch im Lebenszyklus des Produkt konsistent bleibt. Unsere

Technologie ist beständig und ein Austausch der Heizspirale ist nicht

notwendig", erklärte Story.



Er erklärte: "Darüber hinaus nutzt unsere neue Technologie ein

hochwertigeres E-Liquid, da wir uns mit Sensory Solution LLC

zusammengeschlossen haben, um ein überlegeneres Produkt zu schaffen,

dass in der Branche seinesgleichen sucht."



Story hob auch die Bedeutung der Einhaltung der Richtlinien

hervor. Story erläuterte: "Ein großer Nachteil der alten Technologie



ist, dass es sich schneller zersetzt. Es ist nahezu unmöglich, das

Produkt so zu standardisieren, dass es den Anforderungen der FDA und

TPD entspricht. Unsere Technologie löst dieses Problem und wir haben

es umfangreichen Aerosol-Tests unterzogen, um dieses Ergebnis

sicherzustellen.



Es ist einfach eine Tatsache, dass die Branche unvorbereitet ist,

wenn es um Produkttests und die Zertifizierung vor der

Markteinführung geht. Ohne eine Lösung bei der Frage der

Produktkonsistenz werden die großen Geldsummen, die für die

Zertifizierung vor der Markteinführung durch die FDA nötig sind, für

nichts sein."







Pressekontakt:

Ray Story

Tel.: USA: +1-770-521-0000

Tel.: EU: 00-31-88-2003300

E-Mail: info(at)qmos.com



Datum: 03.12.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

