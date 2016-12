Flughäfen erzielen Rekordwert - Reisende mit eingeschränkter Mobilität nutzen zunehmend erstklassigen Service der Flughäfen

(ots) - Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung

steht heute im Raum der Öffentlichkeit. Dieser von der UNO ins Leben

gerufene, jährlich stattfindende Gedenktag soll für die Belange der

Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen

sprechen. Im Luftverkehr leisten die Flughäfen durch ihren

Betreuungsservice für mobilitätseingeschränkte Reisende einen

wichtigen Beitrag. Der Bedarf an dem speziellen PRM-Service der

deutschen Flughäfen (passengers with reduced mobility - PRM) hat in

2015 einen Rekord erzielt.



Die Nachfrage nach dem PRM-Service an den deutschen Flughäfen

steigt und hat 2015 einen Rekordwert erreicht. Laut einer Erhebung

der ADV nutzten im Jahr 2015 etwa 1.454.782 Mio. Reisende mit

eingeschränkter Mobilität diesen Service. Damit liegt die Steigerung

gegenüber dem Vorjahr bei ca. 10 %. Etwa 4.000 Passagiere nahmen

täglich den entsprechenden Service in Anspruch. Die Ergebnisse der

Umfrage zeigen, dass die deutschen Flughäfen pro Tag mehr als doppelt

so viele mobilitätseingeschränkte Reisende betreuen wie die Deutsche

Bahn. Sie zählte nach eigenen Angaben im Jahr 2015 täglich etwa 1.800

mobilitätseingeschränkte Reisende. Hierzu erklärt

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Die wachsende Nachfrage in

diesem Segment spricht für den zuverlässigen Service der Flughäfen.

Wir freuen uns, dass dadurch den Menschen mit eingeschränkter

Mobilität das Reisen und die Gleichstellung im gesellschaftlichen

Leben erleichtert werden kann." Neben der Einhaltung der EU-Vorgaben

für Reisende mit eingeschränkter Mobilität punkten die Flughäfen

durch freiwillige Zusatzleistungen.



Aufgrund des Trends in den zurückliegenden Jahren ist von einem

weiteren Anstieg der Anzahl PRM-Reisender auszugehen, nicht zuletzt

vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Jährliche

ADV-Umfragen zeigen folgende Tendenz an den deutschen Flughäfen:



Anstieg von PRM-Reisenden und eine Steigerung der PRM-Reisenden

überproportional zu den Gesamtreisenden. Dazu kommentiert Ralph

Beisel: "Mit diesem Zuwachs gestalten sich auch die Herausforderungen

für einen gut funktionierenden PRM-Service zunehmend vielfältiger.

Umso wichtiger ist es, den partnerschaftlichen Austausch mit den

nationalen Behörden und lokalen Behindertenverbänden weiterzuführen

und die Brücken für ein verständnisvolles Miteinander zu festigen."







