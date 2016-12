Sonderinformationstage 2017 rund um Wintergärten,Terrassendächer,Sonnenschutz und mehr im Rheinland Regio Köln / Düsseldorf

Bereits zu Jahresbeginn am 03.und 04.Febriuar 2017 lädt der Martführer für Wintergärten im Rheinland zu den Sonderinformationstagen 2017

Fortuna Wintergarten - Marktführer im Rheinland für Wintergärten

(firmenpresse) - Fortuna Wintergarten - Service von A-Z - Beratung-Planung-Verkauf und eigene Montage in ganz NRW



Das Familienunternehmen Fortuna Wintergarten - Marktführer im Rheinland für Wintergärten lädt zu den Sonderinformationstagen in die 1000 qm große Ausstellung und Wintergartenausstellung zwischen Köln und Düsseldorf. Jeweils von 09.00 -18.00 Uhr ist die Ausstellung an beiden Tagen geöffnet. Sonderaktionen, Winterpreise auf einige Produktgruppen, Vorstellungen der Neuheiten und Trends 2017 erwartet die Besucher. Highlight sind die kostenfreien Infovorträge zu verschiedenen Themenbereichen. Z.b. Infovortrag Wintergärten / Terrassendächer vermittelt viele Informationen zu Kontruktionsmöglichkeiten, Baurecht, Preisgestaltung u.v.m.

Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit der Modernisierung von Fenster und Haustüren mit Schwerpunkt Einbruchschutz. Das Unternehmen rät sich frühzeitig hier anzumelden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.Fortuna-Wintergarten.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Fortuna Wintergarten versteht sich auf Service von A-Z. Planung,Beratung,Verkauf und die eigene Montage der Produkte in ganz NRW.

Solarlux Aktiv Partner -Tebau Stützpunktpartner - Weinor TOP Partner - Mitglied im Bundesverband Wintergarten

Dies ist eine Pressemitteilung von

Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH

Leseranfragen:

Fortuna Wintergarten GmbH

40764 Langenfeld- Steinstr. 1

Tel:02173-18805

Fax 02173-17852

PresseKontakt / Agentur:

s.o

Datum: 03.12.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432203

Anzahl Zeichen: 1061

Kontakt-Informationen:

Firma: Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH

Ansprechpartner: Herr Thomas Köhler

Stadt: 40764 Langenfeld im Rheinland

Telefon: 02173-18805



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 141 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung