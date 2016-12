Karl Valentin: Als wär's ein Stück von ihm

(PresseBox) - Karl Valentin war so vieles: Humorist, Komiker, Theaterleiter, Schauspieler, Filmautor,Volkssänger. Für manche gilt seine Kunst als Vorläufer des "absurden Theaters" der späteren Jahrzehnte.

Am Rosenmontag 1948 starb Valentin an einer Lungenentzündung. Die Vorgänge, die zu seinem Tod führten, sind eine geradezu absurde Geschichte - als wär's ein Stück von ihm. Viele seiner Auftritten beruhten auf dem Kampf mit den alltäglichen Dingen und Auseinandersetzungen mit Institutionen und Behörden.

Valentin wurde nach einem Auftritt aus Versehen über Nacht in einem damaligen Theater in der Münchner Wörthstraße eingeschlossen. In dieser Nacht holte er sich in den unbeheizten, eiskalten Räumen eine Lungenentzündung. Sein von den Hungerjahren der Kriegs-und Nachkriegszeit gezeichnete Körper überstand diese Lungenentzündung nicht.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/theater-domains.html

http://www.domainregistry.de/theatre-domains.html





Dies ist eine Pressemitteilung von

Secura GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.12.2016 - 10:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1432205

Anzahl Zeichen: 1048

Kontakt-Informationen:

Firma: Secura GmbH

Stadt: Koeln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung