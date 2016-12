Positive Bilanz der Composites Europe 2016

Die Dr. Dietrich Müller GmbH aus dem niedersächsischen Ahlhorn nahm erstmalig an der Composites Europe in Düsseldorf teil.

Composites Europe

(firmenpresse) - Erstmalig nahm die Dr. Dietrich Müller GmbH aus dem niedersächsischen Ahlhorn an der Composites Europe in Düsseldorf teil. Das Unternehmen präsentierte vom 29.11.-01.12.2016 sein umfassendes Produkt- und Leistungsportfolio im Bereich der Be- und Verarbeitung von Verbundwerkstoffen. Gefragt waren unter anderem bearbeitete Teile aus Rigidiso und Pertinax sowie pultrudierte GFK-Profile.

Trotz des "K-Jahres" 2016 zählte Veranstalter Reed Exhibitions in Düsseldorf 350 Aussteller aus 30 Nationen und 8.622 (2014: 10.087) Besucher.

Insgesamt zogen die Verantwortlichen von Dr. Müller eine positive Bilanz. Der Messestand war sehr gut besucht, mit rund 60 Anfragen nach konkreten Projekten und Angeboten wurden die Erwartungen mehr als erfüllt.

Mit der Premiere des Lightweight Technologies Forums und dem "Strategietag Leichtbau" hat die COMPOSITES EUROPE 2016 diesen Trend aufgenommen und gezeigt: Der hybride Leichtbau gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und so standen Materialverbünde aus Faserverbund- und Metall-Technologien im Mittelpunkt des Fachprogramms, das die COMPOSITES EUROPE vom 29.11. - 1.12.2016 mit der parallel stattfindenden ALUMINIUM in Düsseldorf realisierte.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mueller-ahlhorn.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten. Neben dem

Firmensitz in Norddeutschland bestehen eine Niederlassung in Brasilien und ein

Vertriebsbüro in England.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren



Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.





Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren



Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.





Lösungen für Elektronikprodukte



Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik.





Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau



Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.



Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten



Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.



Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Kapton, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Dietrich Müller GmbH

Leseranfragen:

Zeppelinring 18, 26197 Ahlhorn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 03.12.2016 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1432208

Anzahl Zeichen: 1626

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Dietrich Müller GmbH

Ansprechpartner: Meier Fritz

Stadt: Ahlhorn

Telefon: +49-4435-9710246



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.