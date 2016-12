Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl

Gerade zur Weihnachtszeit wird sehr viel gekocht. Natürlich sollte man da, wie auch sonst, auf gute Produkte achten. Besonders beim verwendeten Olivenöl, denn da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl, da gibt es große Qualitätsunterschiede.



Über den Karina-Verlag können Sie 100 %ig naturreines Olivenöl aus Peloponnes beziehen. Dieses Öl ist herrlich zart und doch würzig im Geschmack. Ideal für jede Verwendung in der http://www.karinaverlag.at/partner-sponsoren/



Die Geschichte des Olivenöls (Text © Rudi Treiber, Das Olivenöl Kochbuch)

Mein Olivenöl hat sich im Laufe der Jahre einen guten Ruf erarbeitet. Dieser ist nicht zufällig entstanden, denn er besteht aus der Summe der positiven Erfahrungen all meiner Kunden.

Ich verkaufe nicht nur Olivenöl, wie andere Immobilien oder Autos, sondern ich verkaufe auch gleichzeitig damit meine Philosophie, meine Einstellung zur Natur und zur Gesundheit der Menschen.

Vom Baum bis in die Flasche – alles aus einer, nämlich meiner Hand. Und dass dieses Öl biologisch ist, ist für mich selbstverständlich.

In meinem 7000 m² großen Garten stehen über hundert Olivenbäume, dazwischen viele andere Obstbäume wie Äpfel, Birnen, Quitten, Feigen, Zitronen, Orangen, Mandeln und Nüsse. Auch einen kleinen Weingarten gibt es. Der Boden wird mühevoll und arbeitsintensiv gemäht und nicht mit Chemikalien besprüht. Alle diese Arbeiten sind sehr zeit- und kostenaufwendig, aber es ist es uns wert, etwas Besonderes zu schaffen, und wir sind stolz darauf, nicht auf Quantität, sondern auf Qualität achten zu können und auch zu wollen.

Geerntet wird mit der Hand, ohne Maschine. Unter den Bäumen werden große Planen aufgelegt und die Oliven von den Ästen geschlagen. Anschließend werden diese in Säcke gefüllt. Abends bringen wir die Oliven in die Mühle, wo sie gemahlen werden.

Olivenöl ist das Öl aus dem Fruchtfleisch und dem Kern der Oliven. Die gesammelten Früchte werden zuerst gewaschen und zwischen Mahlsteinen zu einem ölhaltigen Brei zerquetscht. In ländlichen Betrieben wird dieser Brei auf runden Platten zu einem Turm aufgeschichtet. Durch diese Pressung fließt dann langsam das Öl heraus. Die Herstellung wird aber zunehmend automatisiert; dabei kommen hydraulische Pressen zum Einsatz. Der ausgepresste Saft der Olive enthält neben dem Öl auch noch einen großen Anteil Fruchtwasser. Durch Stehenlassen schwimmt das leichtere Öl obenauf und kann anschließend abgeschöpft werden.



Danach wird das Öl in speziellen Kanistern zur Lagerung gebracht. Dort rastet es einen Monat lang und bildet einen Satz. Anschließend wird es in kleinere Kanister umgefüllt und beginnt dann seine Reise nach Österreich. Hier wird es in unsere Flaschen, mit den entsprechenden Etiketten versehen, abgefüllt.

Unser Olivenöl ist frei von jeder Chemie oder ähnlichen Zusätzen.



Und hier geht es zu dem Kochbuch:

Und das passende Kochbuch gibt es auch dazu:

Olivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel.

Viele glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch der Verwendung des flüssigen Goldes sind keine Grenzen gesetzt.

In diesem Büchlein finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Kochen.

http://www.karinaverlag.at/products/das-olivenol-kochbuch-von-karin-pfolz-und-rudi-treiber/



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=1G5lQ-MaRyw



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/





