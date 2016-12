Extrem robust und wirtschaftlich

Seilzuggeber D120 für Outdoor-Applikation. Messbereich 3-10 m

(PresseBox) - Kübler ist in vielen Branchen mit seinem breiten Portfolio an linearer Messtechnik bekannt. Premium-Qualität und Flexibilität zeichnen das Portfolio aus. In kostensensitiven Branchen wird bei der Auswahl des Seilzugssystems besonders auf Robustheit und Wirtschaftlichkeit geachtet. Kübler hat genau diese Eigenschaften vereint und eine neue Familie an Seilzuggebern im Portfolio aufgenommen.

Der Aufbau der Seilzuggeber ist extrem robust und variabel zugleich. Die hohe Schutzart bis IP69k und der weite Temperaturbereich von -40°C ... +85°C unterstreichen das. Besonders hervorzuheben ist das Edelstahl-Seil in verschiedenen Durchmessern von 0,5 bis 1,5 mm sowie diverse Seilfixierungen (Clip, M4-Gewinde und Ring). Dies sichert den Einsatz in extrem rauen Umgebungen. Das Gehäuse ist aus titaneloxiertem Aluminium. Die Variabilität spiegelt sich in der Auswahl der Bauweise wieder. Ob mit offenem, geschlossenem oder Gehäuse mit Lochblechabdeckung. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Einsatz ? vor allem in rauesten Umgebungen.

Die Seilzuggeber D120 sind für einen Messbereich von 3-10 Metern ausgelegt. Die hohe Linearität bis zu ±0,1 % sorgt für eine hohe Performance.

Analogausgang von 0?5 V, 0?10 V sowie 4 ? 20 mA, Potentiometer sowie eine CANopen-Schnittstelle stehen zur Verfügung.

Für Sicherheit ist auch gedacht. Alle Ausgänge sind als Redundant-Variante möglich. Ein weiterer Vorteil der neuen Seilzuggeber. Somit sorgen sie für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Das spart Kosten und Zeit.

Die Anschlussart ist mit Kabel radial (IP69k) oder M12-Stecker wählbar.

Die Seilzuggeber D120 überzeugen durch ihre extrem Robustheit und ihrer hohen Genauigkeit; und das zu wirtschaftlichen Preisen.



Die Kübler Gruppe gehört heute zu den weltweit führenden Spezialisten in der Positions- und Bewegungssensorik, Funktionalen Sicherheitstechnik, Zähl- und Prozesstechnik sowie der Übertragungstechnik.



Gegründet im Jahre 1960 von Fritz Kübler, wird das Familienunternehmen heute in der zweiten Generation von Gebhard und Lothar Kübler geleitet. Neun internationale Gruppenmitglieder und Vertretungen in über 50 Ländern bieten Produkt-Know-how, Service und Beratung weltweit vor Ort.

Innovative Produkt- und Branchenlösungen sowie Lösungen für Funktionale Sicherheitstechnik und ein hoher Servicegrad sind Gründe für unseren weltweiten Erfolg. Die strikte Qualitätsorientierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte im Feld.

Weltweit über 480 engagierte Menschen ermöglichen diesen Erfolg. Sie sorgen für Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen.





