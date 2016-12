Neue Studie zu Wohnungseinbruch: Serientäter sind von höheren Strafen nicht zu beeindrucken

(ots) -



Sperrfrist: 03.12.2016 18:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Serieneinbrecher sind von höheren Strafen nicht zu beeindrucken.

Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie des Kriminologischen

Forschungsinstituts in Hannover. Es ist die bundesweit erste Studie,

die sich mit dem Phänomen reisender Wohnungseinbrecher aus dem

Ausland beschäftigt. Der Norddeutsche Rundfunk hatte die Gelegenheit,

erste Ergebnisse der Untersuchung einzusehen. Laut Bundeskriminalamt

hat sich in den letzten fünf Jahren der Anteil der ausländischen

Tatverdächtigen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl mehr als verdoppelt,

von 19 Prozent aller ermittelten Täter im Jahr 2010 auf 40,2 Prozent

im Jahr 2015. Die Bundesregierung plant angesichts der stark

angestiegenen Zahl von Wohnungseinbrüchen eine Mindeststrafe für

Wohnungseinbruch von sechs Monaten. Bundesjustizminister Heiko Maas

(SPD) hat eine entsprechende Initiative vorgestellt.



Für die Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts

wurden bundesweit Serieneinbrecher in Tiefeninterviews zu ihren

Motiven und ihrer Sicht auf die aktuelle Diskussion in Deutschland zu

Wohnungseinbruch befragt. Die Studie wird im Auftrag des Deutschen

Forums für Kriminalprävention und des Programms Polizeiliche

Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) erstellt und

soll im April 2017 veröffentlicht werden. Zu den Ergebnissen gehört,

dass Einbrecher arbeitsteilig vorgehen, sich in Bandenstrukturen

organisieren und wenig Angst vor Entdeckung durch die Polizei haben.

Die Studienleiterin Gina-Rosa Wollinger: "Die Strafhöhe macht gar

nicht so viel aus, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich

entdeckt wird. Und die ist beim Wohnungseinbruch generell niedrig. In

unserer bisherigen Studie haben wir gesehen, dass wirklich nur 2,6



Prozent der Einbrüche mit einer Verurteilung enden."



Jan Liebold und Thomas Berbner haben einen der Einbrecher für die

NDR-Dokumentation "Die Story im Ersten: Einbrecherbanden auf

Deutschlandtour - Warum sie es so einfach haben" interviewt

(Sendetermin: Montag, 5. Dezember, 22.45 Uhr, Das Erste). Der Mann

war Teil einer polnischen Einbrecherbande, die jahrelang durch

Deutschland zog. Der Einbrecher sagte im Interview mit dem NDR, die

Strategien der Polizei seien der Gruppe weitgehend bekannt gewesen.

Von Straßensperren und Kontrollen habe man im Voraus gewusst.

Wörtlich sagte der Einbrecher: "Die Polizei? Das ist nur Zufall, wenn

sie einen erwischen. Sie haben keinen Plan, wie sie an Einbrecher wie

uns herankommen."



Das Bundeskriminalamt und der Bundesinnenminister führen den

deutlichen Anstieg der Wohnungseinbrüche in Deutschland vor allem auf

die Aktivitäten von Einbrecherbanden aus Osteuropa zurück. In der

Bundesrepublik Deutschland gab es im Jahr 2015 laut der amtlichen

Polizeistatistik 167.136 Wohnungseinbrüche. Die Aufklärungsquote

betrug in diesem Jahr 15,2 Prozent.



3. Dezember 2016 / IB







Pressekontakt:

NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Presse und Information

Telefon: 040 / 4156 - 2300

Fax: 040 / 4156 - 2199

http://www.ndr.de



Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

NDR Norddeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.12.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432218

Anzahl Zeichen: 3658

Kontakt-Informationen:

Firma: NDR Norddeutscher Rundfunk

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung