Neues Outletshopping-Portal online

Schnäppchenjäger haben eine neue Anlaufstelle im Internet: Es gibt ein neues Onlineportal für mit über 1.600 Adressen. Auch Onlineshoppingsclubs sind gelistet.

(firmenpresse) - Unter www.outletshopping-deutschland.de finden die Shoppingsfans über 1.600 Adressen mit Informationen zu Öffnungszeiten, Sortiment und Parkplatzsituation vor Ort. Auch aktuelle Termine von Aktions- und Lagerverkäufen sowie verkaufsoffene Sonntage in den verschiedenen Outlets werden hier veröffentlicht.



Vollständiges Adressverzeichnis

Das Verzeichnis ist nach Regionen und Postleitzahlengebieten gegliedert und beinhaltet die Adressen von Werksverkäufen, Fabrikverkäufen, Direktverkäufen, Outlets, Factory Outlets und Designeroutlets. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Onlineshoppingsclubs.



Aktualität und Vollständigkeit

Besonderes Augenmerk wurde auf die Aktualität der Outletadressen gelegt. Zu diesem Zweck wurde alle Adressen sorgfältig recherchiert. "Natürlich kann es dennoch einmal vorkommen, dass ein Outlet schließt oder sich die Öffnungszeiten ändern. Deshalb empfehlen wir bei weiter Anreise vorher im Outlet anzurufen und nach den aktuellen Öffnungszeiten zu fragen. Wir recherchieren aber auch regelmäßig nach", berichtet Christina Häußer, Betreiberin der Internetseite www.outletshopping-deutschand.de.



Heterogene Outlet-Landschaft in Deutschland

Die Outlet-Landschaft in Deutschland ist sehr heterogen. Hochglanzpolierte Designeroutlets, die ein Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau bieten, stehen neben Werks- und Fabrikverkäufen, in denen Produkte ohne viel "Schnickschnack" zum reinen Abverkauf präsentiert werden. Dazwischen liegen häufig Welten. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele schöne Ansätze, mit denen mittelständische Betriebe ihre Direktverkäufe als eigenständigen Vertriebskanal nutzen.



Wichtiger Hinweis:

Das Portal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Outletbetreiber, die ihr Outlet eintragen lassen möchten, können dies über ein entsprechendes Formular auf der Internetseite tun.









http://www.outletshopping-deutschland.de



Outletshopping Deutschland

Weiherstraße 3, 90513 Zirndorf

