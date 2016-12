RAISCH-Team ist TOP-Coach 2016

Vertriebs- und Führungskräfte-Training - Das RAISCH-Team aus Waldenbuch gehört zu den TOP-Coaches 2016 und damit zu den 500 besten Coaches Deutschlands.



„TOP-Coach 2016“: Anne-Rose Raisch und Joachim Kipke vom RAISCH-Team

(firmenpresse) - Business Coach und Gründerin des RAISCH-Teams Anne-Rose Raisch wurde in drei Kategorien mit dem Titel „TOP Coach 2016“ ausgezeichnet: Für das Verkaufs-, Kommunikations- und Führungskräfte-Coaching, mit dem sie langjährig vor allem Mitarbeiter im technischen Vertriebsinnendienst zu proaktiven Verkäufern qualifiziert.



Für das Führungskräfte-Coaching erhielt ebenfalls Geschäftsführer Joachim Kipke die Auszeichnung, die XING und das Magazin FOCUS Network mit dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen Statista jährlich gemeinsam ermitteln. Als Ergebnis werden die 500 besten Coaches gekürt, die am häufigsten von Experten in ihrem jeweiligen Spezialgebiet genannt werden. Die Personal-Trainings des Instituts für strategische Personal- und Organisationsentwicklung unterstützen Unternehmen im technischen Bereich, wie dem Maschinenbau oder der Automatisierungstechnik, dabei, eine bessere Führungskultur und qualifizierte Vertriebsfachkräfte zu entwickeln.



Die RAISCH GmbH & Co. KG aus Waldenbuch unterstützt Unternehmen im technischen Bereich bei der Kompetenzentwicklung seiner Fach- und Führungskräfte. Seit 1999 bietet das Institut und seine Experten ein vielfältiges Angebot von Trainings, Schulungen und professionellem Coaching zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung von Vertriebs- und Führungsexzellenz an.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.raischteam.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die RAISCH GmbH



Die RAISCH GmbH & Co. KG aus Waldenbuch unterstützt Unternehmen im technischen Bereich bei der Kompetenzentwicklung seiner Fach- und Führungskräfte. Seit 1999 bietet das Institut und seine Experten ein vielfältiges Angebot von Trainings, Schulungen und professionellem Coaching zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung von Vertriebs- und Führungsexzellenz an.

Dies ist eine Pressemitteilung von

RAISCH GmbH & Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt RAISCH GmbH:

RAISCH GmbH & Co. KG

Anne-Rose Raisch, Geschäftsführung/CEO

Stuttgarter Str. 24, 71111 Waldenbuch, Tel. +49 7157 53840-0

mail(at)raischteam.de, www.raischteam.de, www.raisch-institut.de



Kontakt Public Relations:

open publishers

Petra Enderle, Freie Redakteurin,

Finkenweg 6, 73269 Hochdorf,

Tel. +49 7153 927100, Mobil +49 174 9541463

enderle(at)open-publishers.de, www.open-publishers.de



Datum: 03.12.2016 - 22:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1432223

Anzahl Zeichen: 1534

Kontakt-Informationen:

Firma: RAISCH GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: open publishers

Stadt: Waldenbuch

Telefon: 07153 927100



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.12.2016

Anmerkungen:



Veröffentlichung nur mit Quellennachweis

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.