Qualifiziert starten - Azubi für 2017/18 gesucht

Institut für Personalentwicklung bietet Ausbildungsplatz

Kaum hat das Ausbildungsjahr 2016/17 begonnen, sind bereits viele begehrte Plätze für das nächste Ausbildungsjahr vergeben.

Das RAISCH-Team sucht einen Auszubildenden als „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“

(firmenpresse) - Wer jetzt noch auf der Suche nach einem Beruf mit spannenden Herausforderungen und Start im Herbst 2017 ist, muss sich beeilen. Die Stellenbörse der IHK Stuttgart kann hierbei sowohl jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, als auch Unternehmen, die diese anbieten, weiterhelfen.



Das RAISCH-Team aus Waldenbuch beispielsweise ist ein Unternehmen, das noch einen Ausbildungsplatz für eine oder einen „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“ für das Ausbildungsjahr 2017/18 anbietet. Das Institut für strategische Personal- und Organisationsentwicklung unterstützt mit insgesamt 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unternehmen im technischen Bereich bei der Qualifizierung von Vertriebs- und Führungskräften.



Business Coach und Gründerin des RAISCH-Teams Anne-Rose Raisch und Joachim Kipke, ebenfalls Geschäftsführer, gehören zu den 500 besten Coaches Deutschlands. Kürzlich wurden sie mit dem Titel „TOP Coach 2016“ für Verkaufs-, Kommunikations- sowie Führungskräfte-Coachings ausgezeichnet. „Wir möchten gerade jungen Menschen aus der Region einen geeigneten Einstieg ins Berufsleben ermöglichen“, so Anne-Rose Raisch. „Berufseinsteiger haben bei uns die Chance, Einblicke in den sehr spannenden Bereich der Zukunftsentwicklungen zu bekommen, die besonders in den technologischen Branchen, die wir betreuen, aktuell am Entstehen begriffen sind“, erklärt die Personalverantwortliche des RAISCH-Teams Silke Eiche, die auch Ansprechpartnerin für Auszubildende auf der Suche nach einer geeigneten Lehrstelle ist. „Deshalb würden wir uns freuen, bald ein frisches Gesicht in der Ausbildung und zur Verstärkung unseres Teams in Waldenbuch zu begrüßen“.



Die Personal-Trainings sind speziell auf Unternehmen im technischen Bereich, wie dem Maschinenbau und deren Zulieferer oder der Automatisierungs-technik, ausgerichtet. Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Bewerber unter www.raischteam.de.







Über die RAISCH GmbH & Co. KG



Die RAISCH GmbH & Co. KG aus Waldenbuch unterstützt Unternehmen im technischen Bereich bei der Kompetenzentwicklung seiner Fach- und Führungskräfte. Seit 1999 bieten das Institut und seine Experten ein vielfältiges Angebot von Trainings, Schulungen und professionellem Coaching zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung von Vertriebs- und Führungsexzellenz an.



RAISCH GmbH & Co. KG

Kontakt RAISCH GmbH & Co. KG:

RAISCH GmbH & Co. KG

Anne-Rose Raisch, Geschäftsführung/CEO

Stuttgarter Str. 24, 71111 Waldenbuch, Tel. +49 7157 53840-0

mail(at)raischteam.de, www.raischteam.de, www.raisch-institut.de



Kommentare zur Pressemitteilung