Madrid-News.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Madrid!

(firmenpresse) - Die Stadt Madrid ist die Hauptstadt Spaniens und der Autonomen Gemeinschaft Madrid.



Die Metropolregion Madrid gehört mit etwa sieben Millionen Einwohnern zu den größten Metropolen Europas. Madrid ist (ohne Vororte) mit rund 3,2 Millionen Einwohnern nach London und Berlin die drittgrößte Stadt der Europäischen Union und die größte Stadt Südeuropas.



Die Stadt Madrid ist seit Jahrhunderten der geographische, politische und kulturelle Mittelpunkt Spaniens (siehe Kastilien) und der Sitz der spanischen Regierung. Hier residieren auch der König, ein katholischer Erzbischof sowie wichtige Verwaltungs- und Militärbehörden. Als Handels- und Finanzzentrum hat die Stadt nationale und internationale Bedeutung.



Die Einwohner Madrids nennt man "Madrilenen" (span. madrileños) oder "Madrider".



Madrid beherbergt sechs öffentliche Universitäten sowie verschiedene andere Hochschulen, Theater, Museen und Kultureinrichtungen.



Die madrider Region ist der führende Wirtschafts- und Industriestandort Spaniens und erwirtschaftet mit 17,7 % den höchsten Anteil am spanischen Bruttosozialprodukt.



Hauptschwerpunkt ist der Dienstleistungssektor, der über 78 % des regionalen BIP erwirtschaftet.



Wegen der hervorragend geographischen Lage in der Mitte der iberischen Halbinsel haben sich dort Industrien aus dem Flugzeug-, Fahrzeug-, Textil-, chemische und Nahrungsmittelindustrien niedergelassen.



Ein großer Teil der in Spanien niedergelassenen Banken und Versicherungskonzerne haben ihren Sitz in Madrid. Die wichtigste und einzig international bedeutende Börse Spaniens befindet sich dort.



Obgleich Madrid spätestens seit dem 9. Jahrhundert existiert, ja womöglich bereits eine vormaurische Siedlung dort existierte, sind aus dieser Zeit kaum Spuren erhalten.





Das Stadtbild Madrids ist ganz wesentlich von den spanischen Habsburgern und Bourbonen geprägt worden, später wurde es unter Joseph Bonaparte, der deswegen im Volksmund auch Rey bzw. Pepe Plazuelas gescholten wurde, umgestaltet.



Nach den Zerstörungen durch die Belagerung während des Spanischen Bürgerkriegs wurde es unter Francisco Franco nach dessen Plänen wieder aufgebaut bzw. die durch den Bürgerkrieg unvollendeten Umgestaltungen der von Franco bekämpften Zweiten Republik, etwa die Nuevos Ministerios, wurden fertiggestellt.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Madrid-News.de, Madrid, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Madrid bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Madrid) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 3. Dezember 2016 veröffentlicht.







