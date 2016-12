Spanien-News.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Spanien!

(firmenpresse) - Der Staat Spanien (amtlich Königreich Spanien, spanisch Reino de España, auf Galicisch Reino de España, Katalanisch Regne d'Espanya, Asturisch Reinu d'España, Baskisch Espainiako Erresuma, Aranesisch Reialme d'Espanha) ist ein Staat im Südwesten Europas und eine parlamentarische Erbmonarchie.



Das Staatsgebiet Spaniens liegt größtenteils auf der Iberischen Halbinsel.



Spanien untergliedert sich in 17 autonome Gemeinschaften und zwei autonome Städte (spanisch ciudades autónomas), Ceuta und Melilla.



Hauptstadt und größte Stadt ist Madrid, weitere Ballungszentren sind Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao und Málaga.



Spanien ist Mitglied der UNO, der EU, der OECD und der NATO und zählt zu den sehr hoch entwickelten Ländern sowie zu den zwanzig größten Export- und Importnationen (2012).



Spanien ist das am dritthäufigsten besuchte Land der Welt.



In den vergangenen Jahren stieg die Bevölkerung Spaniens sehr stark an, dies sowohl verglichen mit anderen europäischen Staaten als auch im Vergleich zu den Jahrzehnten davor.



Mit dem Plan de Estabilización, dem demokratischen Wandel in der Zeit nach 1975, dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1986 und der Teilnahme an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat Spanien die Grundlage für einen langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung gelegt.



Die Industrie wurde nach und nach liberalisiert und modernisiert. Hieraus sind einige international erfolgreich agierende Unternehmen hervorgegangen, zum Beispiel Iberia, Seat, Telefónica, Zara oder Endesa.



Die Öffnung Spaniens für den internationalen Wettbewerb zog umfangreiche ausländische Direktinvestitionen nach sich.





