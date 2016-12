Telepizza bald auch im Iran

- Es ist die erste europäische Restaurantkette im

Schnellrestaurantsektor, die sich in diesem Land niederlässt

- In 10 Jahren sollen 200 Filialen eröffnet werden

- Das Unternehmen hat kürzlich weitere wichtige internationale

Aktivitäten im Vereinigten Königreich, Malta und in Saudi-Arabien

bekanntgegeben.

- Telepizza ist auf vier Kontinenten mit 1.342 Filialen tätig, in

denen mehr als 60 Millionen Kunden bedient werden, bei einem

Gesamtumsatz von 506 Mio. EUR.



Telepizza, das nach der Zahl der Filialen führende

Pizzalieferunternehmen außerhalb der USA, kündigt für März 2017 seine

Ankunft im Iran an, und zwar über eine strategische

Hauptfranchise-Allianz mit seinem Partner Momenin Investment Group

und mit dem Ziel von 200 Filialen in 10 Jahren. Das bedeutet die

Eröffnung von 20 Filialen pro Jahr und ein Investment von MIG in Höhe

von 100 Mio. EUR in zehn Jahren.



Die erste Filiale wird in der Landeshauptstadt Teheran eröffnet,

danach werden weitere sieben Filialen bis zum Ende des Jahres folgen.



"Die Ankunft von Telepizza im Iran ist ein wichtiger Erfolg für

unsere internationale Expansion und bedeutet eine großartige Chance

für unser Unternehmen. Wir sind sehr erfreut, das Wesentliche unserer

Marke - nichts weniger als Pizza mit einem einzigartigen Geschmack

überall und zu jeder Zeit anzubieten - mit den iranischen

Verbrauchern teilen zu können", erklärt Pablo Juantegui, Chairman und

CEO von Telepizza.



"Wir sind sehr zufrieden, für den Beginn unserer Unternehmung im

Iran, die sehr interessant zu werden verspricht, einen Reisegefährten

wie die Momenin Investment Group gefunden zu haben. Wir werden die

erste europäische Kette im Schnellrestaurantsegment sein, die sich in



diesem Land niederlässt, um die Kundennachfrage zu befriedigen, die

bisher nicht bedient wurde", erklärt Giorgio Minardi, International

Chairman von Telepizza.



"Telepizza ist eine globale Marke, und wir sind stolz darauf, sie

im Iran einführen zu können. Ein hervorragendes Markenkonzept mit

einem hohen Grad an Produktinnovation, Qualität der Lieferung und

Verbrauchertechnologie, das es uns ermöglichen wird, der iranischen

Bevölkerung das zu bieten, was bisher im Markt gefehlt hat:

hochwertige, von Hand frisch zubereitete Pizzas, freundlich und

innovativ geliefert, die man überall genießen kann", erklärt Hadi

Momenin, Repräsentant der Momenin Investment Group.



Weitere kürzliche internationale Neueröffnungen: Vereinigtes

Königreich, Malta und Saudi-Arabien.



Über den Markteintritt im Iran hinaus hat das Unternehmen weitere

wichtige Aktivitäten im Hinblick auf seine internationale Expansion

im Jahr 2016 bekanntgegeben.



Diesbezüglich hat Telepizza bekanntgegeben, das Unternehmen werde

im Lauf der nächsten 10 Jahre, zusammen mit Karali Ventures Limited,

80 Filialen im Vereinigten Königreich eröffnen, und es werde ein

Business-Plan erarbeitet, der im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 20

Franchiseunternehmen 300 neue Filialen innerhalb von zehn Jahre

umfasst.



Darüber hinaus wird die Marke in Malta - in Zusammenarbeit mit

Joseph P. Attard - eine Filiale im ersten Quartal 2017 und drei

weitere in den nächsten drei Jahren eröffnen.



Was Saudi-Arabien betrifft, ist das bereits eines der Länder mit

Telepizza-Filialen, nachdem kürzlich in Riyadh, der Hauptstadt, drei

Filialen eröffnet wurden. Es sind die ersten von insgesamt 100

geplanten Filialen innerhalb von 10 Jahren. In diesem Fall erfolgt

der Betrieb in Zusammenarbeit mit der Emtyaz Catering Company, einer

Tochtergesellschaft der Al Bayan Holding Group.



Telepizza, ein erfolgreiches internationales Projekt



Seit seiner Ankunft in Chile im Jahr 1992 hat die internationale

Expansion von Telepizza nicht aufgehört. 1.342 Filialen (456 im

Besitz des Unternehmens selbst und 886 Franchise- oder

Hauptfranchisebetriebe) arbeiten in 15 Ländern in Europa, Asien,

Afrika und Lateinamerika und bieten ihre Produkte mehr als 60

Millionen Kunden an, mit einem Gesamtumsatz von 506 Mio. EUR.



Das Unternehmen besitzt außerdem eigene Fabriken in sechs

Ländern(Spanien, Portugal, Polen, Chile, Kolumbien und Peru) sowie

Hauptfranchise-Fabriken in sechs weiteren Regionen: Saudi-Arabien,

Vereinigte Arabische Emirate, Zentralamerika, Russland, Bolivien und

Angola; außerdem bestehen Partner-Lagerhäuser in Ecuador und in

Polen.



Telepizza Group



Nach der Zahl der Filialen sind wir das größte

Pizzalieferunternehmen außerhalb der USA. Telepizza hat seinen

Hauptsitz in der spanischen Hauptstadt Madrid und ist über ein

Netzwerk aus eigenen Filialen, Franchise- und

Hauptfranchiseunternmehmen in mehr als 15 Ländern tätig, mit 1.342

Filialen weltweit, davon 456 eigene Filialen (34 %) und 886

Franchise- und Hauptfranchise-Filialen (66 %), nach dem Stand vom 30.

September 2016.



Unsere Wettbewerber mit Sitz in den USA eingerechnet sind wir,

gemessen an der Zahl der Filialen, der viertgrößte Pizzalieferant

weltweit. Nach der Zahl der Filialen sind wir in unseren Kernmärkten

Marktführer (Nummer 1 in Spanien, Portugal, Chile und Kolumbien und

Nummer 2 in Polen).



Der Gesamtumsatz unseres Netzwerks - einschließlich unsere eigenen

Filialen, die Franchise- und Hauptfranchisebetriebe, ausgewiesen als

Umsatz der Kette - betrug in den zwölf Monaten mit Abschluss zum 30.

September 2016 506 Mio. EUR, bei einem zugrundeliegenden EBITDA von

63,4 Mio. EUR im selben Zeitraum.



Telepizza ist an den Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und

Valencia gelistet, der Aktienhandel begann am 27. April 2016. Die

Gesamtzahl der Aktien beträgt 100.720.679.



http://www.telepizza.com







