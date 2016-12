Pool-Abdeckung: Das Um und Auf für jeden Pool

Warum ein Pool nicht nur im Winter abgedeckt werden soll und warum und wann eine Abdeckung viele Vorteile mit sich bringt.

Planen Meisel - Ihr Experte in Sachen Poolabdeckungen und Cabrioverdecke

(firmenpresse) - Wenn ein Pool nach langem Badespaß am Abend nicht mehr gebraucht wird, sollte dieser mit einer Folie abgedeckt werden. Durch das Abdecken hält man Blätter und Ungeziefer vom Swimmingpool oder Planschbecken fern und verhindert eine unnötige Verschmutzung des Badewassers. Zudem bietet ein Abdecken in vielen Fällen Schutz vor Kleintieren wie etwa neugierigen Katzen oder streunenden Hunden.



Wird der Pool für einen längeren Zeitraum nicht benötigt, so sollte man diesen auf alle Fälle abdecken. Dadurch kann effizient Chlor gespart werden, denn durch eine Abdeckung verflüchtigt sich dieses wesentlich langsamer. Außerdem kühlt ein abgedeckter Swimmingpool nicht so schnell aus und steht am nächsten Tag mit wärmeren Wassertemperaturen als ein nicht abgedeckter Pool zur Verfügung. Im Handel gibt es dafür bereits spezielle Thermoabdeckungen, die zusätzlichen Schutz vor Abkühlung des Wassers bieten. Das bedeutet, eine solche Abdeckung spart in den Sommermonaten nicht nur unnütze Arbeit, sonder kann dazu beitragen, den Badespaß zu verlängern und ein wenig Geld zu sparen.



Geht im Herbst die Badesaison zu Ende, gilt es den Pool oder das Planschbecken winterfest zu machen. Winterabdeckungen sollen Schmutz vom Pool fern halten und ihn zusätzlich vor den Schneemassen schützen. Mit einer Abdeckung vermindert man zudem das Risiko von Algenbildung oder Schimmel. Herkömmliche Abdeckungen sind meist mit aufwändigen Aufbauarbeiten sowie dem ständigen Nachspannen verbunden.



Die Hermann Meisel GmbH aus Pinsdorf in Österreich hat für Menschen, denen dieser Wartungsaufwand zu hoch ist, nun die Lösung: die elektrische Poolplane. Das speziell entwickelte Produkt aus der Serie Poolplanen ist hoch reißfest, einfach aufzubauen und schützt den Pool effizient gegen Verunreinigung und verschiedenste Witterungsverhältnisse. Zudem ist das Material der Abdeckung UV-, chlor- und salzwasserbeständig, fäulnishemmend und schmutzabweisend. Alle Pooladeckungen des Unternehmens werden maßangefertigt und können so auf nahezu allen Formen und Arten von Schwimmbädern eingesetzt werden. Das Unternehmen ist neben Pool-Abdeckungen auf Sonnenschutz, Bootsverdecke und Cabrioverdecke spezialisiert.





Interessierte finden nähere Informationen zu diesem Experten und seinem gesamten Sortiment unter: www.planen-meisel.at.







http://www.planen-meisel.at/



Wir sind eine Spezialwerkstätte für Autopolsterungen und Cabriodächer. Unsere Autosattler verstehen sich weiters auch auf sämtliche Repara­­turen in diesem Bereich. Zur Auto­­sattlerei gehören auch Produkte wie Bootsverdecke und Abdeckhauben aller Art. Fahrzeugsattler bzw. Auto­sattler ist ein 3-jähriger Lehrberuf, der bei uns ausgebildet wird.



