Weihnachten einmal anders

Weihnachten verbinden viele mit Hektik und Stress - beim Feiern in einer Grillhütte muss das nicht sein.

Isidor GmbH und Co KG - Ihr Spezialist für Grillkotas und Grillhütten

(firmenpresse) - Jedes Jahr aufs Neue beginnt für viele gleichzeitig mit dem ersten Adventssonntag nicht die stillste sondern die stressigste Zeit im Jahr. Das Haus erfährt einen Weihnachtsputz bevor es stimmungsvoll dekoriert wird. Für die Familie und Freunde stehen Weihnachtseinkäufe an und zwischen den Feierlichkeiten und Adventsmärkten sollen Kekse gebacken und das perfekte Weihnachtsessen geplant werden. Der Aufwand ist in den meisten Familien extrem hoch und die Hektik vor und um Weihnachten ist deutlich spürbar.



Ganz anders sieht es aus, wenn man sich zum Feiern in seine Grillhütte im Garten begibt. Das schmucke Häuschen ist nicht nur für Sommerfeste die ideale location, sondern auch für das Feiern im Winter. Anstatt das ganze Haus zu dekorieren, verwandelt man ganz einfach die Grillhütte in ein weihnachtlich geschmücktes Häuschen.



Das spart zum einen Zeit, Geld und Nerven, zum anderen können es sich die Gäste ganz einfach in der Hütte um den Grill gemütlich machen und man bereitet das Essen gemeinsam zu anstatt aus der Küche einen Gang nach dem anderen zu servieren. Ganz klar gibt es auch in kulinarischer Hinsicht einen großen Vorteil beim Feiern in der Grillhütte: es wird, wie der Name schon sagt, gegrillt und der Aufwand dabei ist ein wesentlich geringerer als bei einem üblichen Weihnachtsessen. Anstelle des Bratens, der stundenlang im Rohr vor sich hin schmort, wird in der Grillhütte gemeinsam mit den Gästen kurz vorm Essen das vorbereitete Fleisch und Gemüse auf den Grill gelegt. Ein paar Saucen, Salate und ein bisschen Brot machen die Grillerei perfekt.



Außerdem punktet eine Grillerei mit einem besonderen Ambiente: während außerhalb der Grillhütte weiße Flocken fallen oder der Winterwind stürmisch um die Ecke bläst, sitzt man mit seinen Gästen gemütlich in der warmen Hütte und grillt die vorbereiteten Speisen. Eine Tätigkeit, die wir eigentlich vom Sommer kennen und lieben. Und gerade das macht so eine Weihnachtsfeier in der Grillhütte zu etwas ganz besonderem. Nachdem man gemütlich und genüsslich stundenlang vor sich hin gegrillt und gefeiert hat, muss die Grillhütte nicht gleich anschließend aufgeräumt werden. Es reicht am nächsten Tag oder vor der nächsten Feier, denn bis dahin begibt man sich zurück in die eigenen vier Wände.





Weihnachten in der Grillhütte - eine Idee, die eine besondere Weihnachtsfeier garantiert!







Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



