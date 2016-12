TV-Gala "Ein Herz für Kinder" 2016: 18.078.716 Euro für Kinder in Not

Bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" wurde am

Samstagabend, 3. Dezember 2016, die Spendensumme von 18.078.716 Euro

erzielt. In der Sendung stellten prominente Paten wie der

Schauspieler Hans Sigl Projekte vor, bei denen Kindern in Not mit

Unterstützung von "Ein Herz für Kinder" geholfen wird. Dabei wurden

bewegende Schicksale und eindrucksvolle Hilfsprojekte unter anderem

aus Deutschland, Myanmar, Kenia und Niger gezeigt. Johannes B. Kerner

moderierte die Gala, die live aus dem Studio Berlin Adlershof

übertragen wurde. Dort hatte Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg den

ersten großen TV-Auftritt seit seinem überraschenden Rücktritt als

Rennfahrer - und übermittelte eine Spendenzusage der Daimler AG über

eine Million Euro.



Nicht nur im ZDF verfolgten Millionen Menschen live die große

TV-Spendengala, auch in den sozialen Medien interessierten und

engagierten sich so viele Menschen wie nie zuvor für "Ein Herz für

Kinder". Die Liveübertragung vom Roten Teppich bei Facebook Live

erreichte über 150.000 Menschen. Auf Twitter war #ehfk am Abend

"Trending Topic", erstmals konnten die Nutzer auf dem Roten Teppich

auch via Snapchat und Instagram Stories dabei sein. Die

Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" hatte in

diesem Jahr noch stärker auf den Einsatz von sozialen Medien gesetzt,

auch um neue, jüngere Zielgruppen anzusprechen.



Das "Goldene Herz" erhielt in diesem Jahr Königin Rania

Al-Abdullah von Jordanien für ihren unermüdlichen Einsatz für Kinder

in Not. "Durch ihr Engagement ist Königin Rania maßgeblich dafür



verantwortlich, dass Jordanien in einer wirklich unruhigen Zeit, in

einer unruhigen Region eine Vorbildrolle in der arabischen Welt

einnimmt", sagte Daniela Schadt, Lebensgefährtin von Bundespräsident

Joachim Gauck, in ihrer Laudatio auf die Preisträgerin. "Es ist eine

wahre Ehre, heute Abend mit Ihnen allen gemeinsam hier zu sein. Ich

bin berührt, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen", bedankte sich

Königin Rania von Jordanien für die Auszeichnung und appellierte:

"Lassen Sie uns heute Abend Kindern überall auf der Welt sagen: Wir

sehen Euch! Und lassen Sie uns morgen und an jedem folgenden Tag

unermüdlich daran arbeiten, unsere Herzen zu öffnen, um die Hoffnung

dieser Kinder lebendig zu erhalten."



Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des

"Ehrenherz" an eine von der Auszeichnung überraschte Christine

Rottland, Gründerin des Vereins "Asante e.V.". Das Lebenswerk der

74-Jährigen ist ein einzigartiges Hilfsprojekt in Kenia. Hier werden

täglich 2000 Kinder an fünf Schulen mit Frühstück versorgt.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zeigte sich in ihrer

Laudatio beeindruckt über den wirkungsvollen und selbstlosen Einsatz

Rottlands. Diese hat in einem kleinen kenianischen Dorf mit Helfern

eine Schule, einen Kindergarten und ein Internat für Waisenkinder

sowie ein kleines Krankenhaus aufgebaut und damit Arbeit für hunderte

Frauen und Männer geschaffen.



Rund 70 Prominente aus Gesellschaft, Politik und Showbusiness

nahmen während der Live-Sendung an den Telefonen Spendenzusagen der

Zuschauer entgegen. Mit dabei waren in diesem Jahr unter anderen

Angelique Kerber, Boris Becker, die Kessler-Zwillinge, Wladimir und

Vitali Klitschko, Anja und Gerit Kling, Stephanie und Wolfgang

Stumph, Simone und Sophia Thomalla, Vicky Leandros und Tochter Sandra

von Ruffin, "die Lochis" Heiko und Roman Lochmann sowie Vanessa Mai.



Auch in musikalischer Hinsicht handelte es sich um einen

außergewöhnlichen Abend: Superstar Marius Müller-Westernhagen trat

mit Tochter Mimi auf, Nena stand mit ihren beiden Kindern Larissa und

Sakias auf der Bühne. Die Scorpions spielten ihren Hit-Klassiker

"Send me an Angel" in einem ganz neuen Arrangement - mit Orchester.

Schauspieler Matthias Schweighöfer präsentierte sich in einer neuen

Rolle als Musiker: Er sang die melancholische Liebes-Ballade "Durch

den Sturm". Weitere Show-Acts waren u.a. Christina Stürmer, Andrea

Berg, Andreas Gabalier und dem Blue Voice Kinderchor mit fünf

Solisten aus der Erfolgssendung "The Voice Kids".







