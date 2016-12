Tipp zu Weihnachten: Tom, die Maus

Erleben Sie zu Weihnachten mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer. Durch die schönen Illustrationen, die sich durch das Buch ziehen, kann man sich sehr gut in Toms Welt hineinversetzen und sogar ein wenig in den kleinen Nager verlieben. Ein Buch nicht nur zum Vorlesen, sondern auch zum Durchblättern. Daher auch schon für die ganz Kleinen geeignet.



Buchbeschreibung:

Erleben Sie mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer, in dem er sich auf die Suche nach seinen jüngeren Geschwistern macht. Auf dem Weg trifft er auf ein dunkles Ungeheuer und den Straßenkater Carlos.

Wiebke Worm hat den Text geschrieben und Claudia Querüber die wundervollen Zeichnungen dazu geschaffen.

Gebundene Ausgabe: 48 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (20. Oktober 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903161322

ISBN-13: 978-3903161320

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 6718 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 48 Seiten

Verlag: Karina; Auflage: 1 (31. Oktober 2016)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

ASIN: B01M34FGLC

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



