McDonald's Deutschland: 45 Jahre Essen mit Spaß (FOTO)

Am 4. Dezember 1971 revolutionierte McDonald's Deutschland mit dem

ersten Restaurant die deutsche Gastronomie - und setzt als

Marktführer auch heute immer wieder neue Impulse.



Als am 4. Dezember 1971 in der Münchner Martin-Luther-Straße das

erste McDonald's Restaurant in Deutschland öffnete, war noch viel

Aufklärungsarbeit nötig. Denn die Schnitzel- und Bratwurst-Republik

der frühen 70er Jahre verstand unter einem "Hamburger" vor allem den

Bewohner einer norddeutschen Hansestadt und nicht ein gegrilltes

Rindfleisch-Patty zwischen zwei Brötchen-Hälften. 45 Jahre und über

1.470 Restauranteröffnungen später hat McDonald's das Essen in

Deutschland verändert: McDonald's hat nicht nur den Burger

erfolgreich nach Deutschland gebracht, sondern auch das Essen ohne

Besteck - aber mit umso mehr Spaß - salonfähig gemacht. Seit

Jahrzehnten behauptet sich McDonald's als Branchenführer und als

Restaurant für die ganze Familie.



Innovation und Evolution



Ein wesentlicher Grund für diese außergewöhnliche Erfolgsstory:

McDonald's übersetzte im Lauf der Jahrzehnte die Wünsche und

Erwartungen der Gäste immer wieder stimmig in das eigene

Restaurantkonzept. Dies gilt für kontinuierliche Produktinnovationen

(u. a. Big Mac 1973, Chicken McNuggets 1984, McFlurry 1999, den Big

Tasty Bacon 2005 oder die McWrap 2010) ebenso wie für strukturelle

Neuerungen. So konnten zum Beispiel 1983 die McDonald's Gäste in

Ludwigsburg im europaweit ersten McDrive ihre Burger und Pommes

Frites direkt vom Auto aus bestellen und mitnehmen. Und seit 2003 hat

sich McDonald's mit bundesweit inzwischen über 860 McCafé auch im

Coffeeshop-Segment mit großem Erfolg etabliert.



"Restaurant der Zukunft"



Aktuell steht McDonald's vor der nächsten Zeitenwende. Denn mit

den "Restaurants der Zukunft" präsentiert McDonald's nun ein



umfassend verändertes Restaurantkonzept: Ein neues Bestell- und

Küchensystem wird den Anforderungen einer digitalen Gesellschaft und

dem Wunsch nach individuelleren Produkten gerecht. Zusätzliche

Serviceangebote wie der Tischservice machen einen Besuch mehr denn je

zum Erlebnis. Das erste "Restaurant der Zukunft" wurde 2015 im

Terminal 2 des Frankfurter Flughafens eröffnet. Derzeit sind

bundesweit bereits über 170 Restaurants entsprechend umgerüstet, bis

Jahresende 2016 werden es 220 Restaurants sein. Bis Ende 2019 soll

dann der Großteil der Restaurants hierzulande folgen.







