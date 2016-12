Neuer Wasserfilter UJETA Home&Travel

Die Trinkwasserqualität selbst in Europa wird zunehmend belasteter. Jetzt zu Hause oder auf Reisen Trinkwasser filtern mit dem neuen Wasserfilter UJETA Home&Travel.

UJETA Home & Travel

(firmenpresse) - Warum Leitungswasser filtern?



Die Trinkwasserqualität selbst in Europa wird zunehmend belasteter. Nitrate der Landwirtschaft, Medizinrückstände (z.B. Hormone der Antibabypille) oder Schwermetalle aus alten Rohrleitungen sind alltäglicher Bestandteil unseres Grundnahrungsmittels Nummer eins.





Das Herzstück des UJETA Wasserfilterprogramms



Die einzigartige Entwicklung des UJETA Wasserfilters ist eine der kleinsten und effektivsten Wasseraufbereitungsanlagen. Dieser mobile Wasserfilter wiegt 340gr. und ist schnell einsatzbereit und zuverlässig in seiner Filter-Leistung. Dieses System führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Trinkwasserversorgung weltweit, weil es Wasser da filtert, wo es gebraucht wird und nicht da, wo es gewonnen wird.

Die Filterung des Wassers direkt an der Entnahmestelle ist hocheffizient. Dazu ist der UJETA Wasserfilter mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden erschwinglich. EBEN EIN WATERFUL FRIEND.







UJETA Home & Travel:



Qualitäts-Aktivkohlefilter - Made in Germany

- Reines Naturprodukt Aktivkohle

- Veredelung durch patentiertes Verfahren

- Rückstandskontrolliert und LGA überwacht

- Entwickelt und gefertigt in Deutschland

- Filterfeinheit von bis zu 0,45?m kombiniert mit der hohen Absorptionswirkung der Aktivkohle



Vitalisierung des Wassers durch energetisierende Bio-Kristalle

- Spezielle Verwirbelungstechnik

- Energetisierende Kristalle

- Verleiht dem Wasser wieder Quell-Wasser-Qualität



Kombinierte Ultrafiltration nach LOG 6-Klassifizierung



Feinster Membranfilter für maximale Filterleistung

- HIGHTECH Hohl-Faser-Membran

- Mineralien bleiben im Wasser enthalten

- Filterfeinheit von bis zu 0,1?m hält Keime, Bakterien, Pilze, Metallpartikel oder Mikroorganismen zurück





Alle verbaue Komponenten sind lebensmittelecht



bis zu 5000 Liter Filterleistung







Der UJETA Home & Travel Wasserfilter reduziert/entfernt:



- 99,9995% aller Bakterien

- 99,9995% aller Keime

- Schwermetalle (z.B. Blei & Kupfer)

- Medikamentenrückstände

- Chlor- und Chlorabbauprodukte

- Pestizide

- Organische Verbindungen

- Asbestfasern





10 Gründe für den UJETA Wasserfilter / Trinkwasserfilter:



1. Kombination aus Aktivkohle- und Membranfilter

2. Zu Hause und auf Reisen, der Wasserfilter wird Ihr täglicher Begleiter

3. Immer frische Fließwasserqualität

4. Kristallklar und belebend

5. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

6. bis zu 5000 Liter Filterleistung

7. Ihr eigenes Quellwasser

8. Nachhaltig die Umwelt schonen

9. Einfache Plug & Play Installation

10. Nie wieder Kisten schleppen





Wassertests mit dem UJETA Wasserfilter:



Wasserverunreinigungen gibt es in tausendfachen Varianten.

Deswegen führt UJETA laufend mikrobiologische Untersuchungen durch, um die Wirksamkeit der UJETA Wasser-Filter für Ihre Gesundheit sicher zu stellen. Die Tests werden durch das renommierte TRINKWASSERLABOR unter Leitung von Dr. Staber durchgeführt. Dabei werden unter wissenschaftlichen Bedingungen in einer Vorher-Nachher-Untersuchung die Veränderungen des Wassers durch eine Filtration mit einem UJETA Wasserfilter gemessen.

Durch viele weitere Tests wurde die Leistungsfähigkeit der UJETA Filter bestätigt: Reduktion/Absorption von Bakterien, Keimen, Medikamentenrückständen, Schwermetalle, Chemikalien und Pestizide nach LOG 6.





Weitere Infos: Klick hier ! ! !











http://www.der-trinkwasserfilter.de



Onlinehandel Titz

Edelstetter Str. 22, 86476 Neubrug

