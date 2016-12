PKV-Tarifwechsel: Finanztip empfiehlt eigene Werbepartner

(firmenpresse) - In einer Kolumne von Finanztip-Chef Hermann-Josef Tenhagen in Spiegel Online wird unter anderem per Link auf einen Artikel von Finanztip zum PKV-Tarifwechsel hingewiesen. Hier macht das vermeintlich objektive Verbraucherportal als gemeinnützige GmbH Werbung für seinen eigenen Webepartner. Das trübt das Urteilsvermögen von Finanztip zum Thema Tarifoptimierung in der privaten Krankenversicherung. Viele richtige Tatsachen münden in die einseitige Empfehlung für die beiden Werbepartner von Finanztip. Diese Werbepartner kassieren dann durchschnittlich 2.000.- EURO von den angelockten Finanztip-Lesern für ihre Dienstleistung, die Beratung zum PKV-Tarifwechsel.



Was soll das?



Als Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH bezieht man natürlich auch ein Gehalt und das Interesse am finanziellen Zustand des Arbeitgebers ist wie bei allen Arbeitnehmern groß. Spiegel Online hat Leser und Finanztip erhält Provisionen. Hierbei handelt es sich um an eigenen Interessen ausgerichteten Journalismus unter dem Deckmantel der Objektivität.



Welche Info fehlt?



Der PKV-Tarifwechsel geht auch kostenlos, und zwar mit professioneller Beratung vom Profi. Der wahrt die langfristigen Interessen der Versicherten und möchte nicht nur mal eben hohe Provisionen abfrühstücken. Diese Tatsache wird von Finanztip als unwichtig und ungünstig für den PKV-Kunden dargestellt. Der kostenlose PKV-Tarifwechsel kann keine teure Werbung bei Finanztip finanzieren.



Diese Mitteilung wird von der hc consulting AG aus Köln (www.hcconsultingag.de) herausgegeben. Der Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel wird aus den bereits finanzierten Verwaltungskosten der PKV für die Beratung zur Tarifoptimierung bezahlt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.hcconsultingag.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PKV. Tarifwechsel. Kostenlos.

Dies ist eine Pressemitteilung von

hc consulting AG

Leseranfragen:

hc consulting AG

Sigrid Halm

Friesenstraße 30

50670 Köln

0221 37991961

info(at)hcconsultingag.de

www.hcconsultingag.de

Datum: 04.12.2016 - 10:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1432244

Anzahl Zeichen: 1774

Kontakt-Informationen:

Firma: hc consulting AG

Ansprechpartner: Sigrid Halm

Stadt: Köln

Telefon: 0221 37991961



Meldungsart: Finanzinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 153 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung