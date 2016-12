Alexander Gerst forscht für "Die Sendung mit der Maus" in Schwerelosigkeit - Ideenwettbewerb für Kinder gestartet

"Die Sendung mit der Maus" (WDR) arbeitet in den kommenden Monaten

mit dem bekanntesten deutschen Astronauten zusammen: Im neuen Jahr

zeigt Alexander Gerst in einer Sachgeschichten-Reihe, wie die Sonne,

der Mond und das Leben auf der Erde zusammenhängen. Dabei wird er

gemeinsam mit Armin Maiwald auch die Entstehung der Jahreszeiten und

der Mondphasen im typischen Maus-Stil erklären.



2018 startet Alexander Gerst wieder ins All und kehrt als Kommandant

zur Internationalen Raumstation ISS zurück. Was er dort - neben den

vielen wissenschaftlichen Versuchen, die auf seinem Programm stehen -

erforschen soll, das können Kinder jetzt schon mitbestimmen. Sie

sollen sich Experimente ausdenken, die Alexander Gerst an Bord der

Internationalen Raumstation durchführen wird. Die besten Vorschläge

haben die Chance, ausgewählt zu werden für die Versuchsreihe "Flying

Classroom". Sie wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

(DLR) in Zusammenarbeit mit der ESA entwickelt. Welche Gegenstände er

für die Versuche auf der ISS verwenden kann, das verrät Alexander

Gerst in der aktuellen Ausgabe der "Sendung mit der Maus" und im

Video auf der Aktionsseite unter www.wdrmaus.de. Die Teilnahme ist

möglich per E-Mail an maus(at)wdr.de oder per Post an: WDR, Redaktion

"Die Sendung mit der Maus", 50614 Köln. Einsendeschluss ist der 27.

Januar 2017.



Kindertraum wird wahr in "Frag doch mal die Maus"

Astronautin zu werden, das ist der große Wunsch der zehnjährigen

Keona. Am kommenden Samstag geht dieser Traum in "Frag doch mal die

Maus" schon ein klein wenig in Erfüllung: In der Jubiläumsausgabe der

großen Familienshow (Das Erste, Samstag, 10. Dezember, 20.15 Uhr)

trifft Keona die Astronautin Samantha Cristoforetti. Gemeinsam

erkunden sie das Original-Modell der ISS. Hier trainieren auch die

Profis für ihre Reisen ins All.





Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Joachim Lachmuth (WDR)

Redaktion "Frag doch mal die Maus": Michael Kerkmann, Hilla

Stadtbäumer (WDR)



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de









Stadt: Köln





