Breites Angebot bei elfter Vinessio Weinmesse Starnberg

Ob Spitzenweine aus aller Welt, spritzige Seccos und edle Spirituosen – oder Lachsprodukte und Schokoladenkreationen: Für jeden Geschmack war bei der elften Vinessio Weinmesse Starnberg etwas geboten. Am 19. und 20. November 2016 boten rund 90 Aussteller in der Schlossberghalle ihre Waren an.

(firmenpresse) - Elf Jahre Vinessio Weinmesse Starnberg! Rund 90 Aussteller kamen am 19. und 20. November in die Schlossberghalle. Mehrere Tausend Besucher wollten sich ihr Angebot nicht entgehen lassen. Die Winzer und Erzeuger hatten Spitzenweine aus Deutschland, Österreich und Italien – aber auch aus Ländern wie Neuseeland im Gepäck. Das Angebot rundeten spritzige Seccos und ausgewählte Liköre und Spirituosen ab.



Delikatessen-Fans kamen bei verschiedensten Oliven und Artischocken, Wurst- und Käsespezialitäten, Pestos und Lachsprodukten auf ihre Kosten. Und für den süßen Abschluss gab es feinste Schokoladenkreationen – oder edles Kakaokonfekt. Das Konzept der Messe: Die Besucher können bei allen Ausstellern probieren, sich beraten lassen und anschließend direkt beim Erzeuger einkaufen.



Und wen beim Bummeln über die Messe der Hunger packte, der kaufte sich ein Stück Kuchen, eine Schweinebratensemmel oder einen Flammkuchen.



Jetzt den Termin für die zwölfte Vinessio Weinmesse Starnberg vormerken: am 18. und 19.11.2017 öffnet die Schlossberghalle wieder ihre Tore.









http://www.weinmesse-starnberg.de



Die assessio GmbH mit Sitz in Krailling ist Veranstalter der Vinessio Weinmesse Starnberg, der Vinessio Weinmesse München und seit 2011 auch der Vinessio Weinmesse Fürth. Die Weinmesse in Starnberg feierte 2015 ihren zehnten Geburtstag. Die assessio GmbH unter Firmenchef Alexander Tejkl ist einer der führenden Organisatoren von Wein- und Delikatessenmessen in ganz Bayern. Die Messen zeichnen sich insbesondere durch den direkten Kontakt zwischen Besuchern und Winzern bzw. Erzeugern und die Rundum-Betreuung der Aussteller aus.

assessio GmbH

Alexander Tejkl - assessio GmbH - Friedenstr. 1 - 82152 Krailling - info(at)assessio.de - Telefon 0049 (0) 89 – 21 58 99 99

Alexander Tejkl - assessio GmbH - Friedenstr. 1 - 82152 Krailling - info(at)assessio.de - Telefon 0049 (0) 89 – 21 58 99 99

Firma: assessio GmbH

Ansprechpartner: Alexander Tejkl

Stadt: Kraillng

Telefon: 0049 (0) 89 – 21 58 99 99



