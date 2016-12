"Gysi und Gottschalk - Der n-tv Jahresrückblick" / Gottschalk möchte nicht Bundespräsident werden

(ots) - Thomas Gottschalk würde seiner Frau zuliebe niemals

Bundespräsident werden. Das verriet der TV-Moderator in der Sendung

"Gysi und Gottschalk", die am 5. Dezember um 17.10 Uhr und um 23.10

Uhr bei n-tv zu sehen ist. Der Linken-Politiker hatte Gottschalk zu

einem ganz persönlichen Jahresrückblick in den Club "Bricks" am

Gendarmenmarkt in Berlin geladen. Ein Thema war das Theater um die

Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck. "Meine Frau würde mich

in diesem Job sofort verlassen", so der TV-Moderator auf Gysis

Vorschlag, er könne doch den Posten übernehmen. "Sie setzt sich nicht

mit Leuten an den Tisch, die sie nicht mag. Das müssen die ja jeden

Tag." Ein weiteres Thema der beiden war der Fall Böhmermann, der

Gottschalks Ansicht nach zu sehr aufgebauscht wurde: "Der arme

Böhmermann ist da, glaube ich, auch in etwas hineingeraten, das ihm

nicht recht sein kann. Der arme Mensch lebt jetzt ja unter dem Druck,

wenn er nicht alle ein, zwei Jahre eine Staatsaffäre erzeugt, dann

sagt man, mit dem ist auch nichts mehr los."







