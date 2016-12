WDR Fernsehen, Dienstag, 6. Dezember 2016, 18.15 - 18.45 Uhr in HD /

WDR Servicezeit: Weichmacher und Lösemittel in Kinderspielzeug gefunden - Holzspielzeugautos zurückgerufen!

(ots) -



Das Verbrauchermagazin Servicezeit im WDR Fernsehen hat

stichprobenartig zehn Kinderspielzeuge hinsichtlich diverser

Schadstoffe wie Phthalate (Weichmacher), Azofarbstoffe, Cadmium, PAK

und Lösemittel im Labor untersuchen lassen. Dabei wurden in einigen

Produkten verbotene Weichmacher nachgewiesen. In einem Fall lagen sie

sogar deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Phthalate können

langfristig das Hormonsystem empfindlich stören.



Konfrontiert mit den Ergebnissen unserer Stichprobe warnt die

Discountkette Action inzwischen vor den Kinderspielautos und hat

einen Rückruf gestartet.

Auch andere Produkte - wie zum Beispiel bunte Modelliermasse von TEDI

- wurden in dem Stichprobentest der Servicezeit auf Schadstoffe

untersucht. Dabei fand das Labor erhebliche Mengen an Lösemitteln wie

Toluol und Styrol. Diese Lösemittel sind jedoch als Bestandteil von

Modelliermasse so untypisch, dass es hierfür noch nicht einmal

spezifische Grenzwerte gibt.



Diese und alle weiteren Ergebnisse in der WDR Servicezeit.





Die Webseiten der Servicezeit (www.verbraucher.wdr.de) bieten die

detaillierten Test - Ergebnisse zum Nachlesen.



Redaktion: Klaus Brock



WDR Servicezeit 50608 Köln

Hotline WDR Fernsehen: 0221/567 89 999

Internet: www.verbraucher.wdr.de

Diese Sendung finden Sie auch in der WDR Mediathek



Fotos unter ARD-Foto.de









Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Datum: 04.12.2016 - 14:00

