Babyphone Test

Welches Bayphone kaufen?

(firmenpresse) -

Viele junge Eltern möchten ein Babyphone kaufen. Denn das Baby muss überwacht werden, auch wenn es schläft. Die Eltern wünschen sich maximale Sicherheit, wollen aber selbst flexibel bleiben. Das ist auch gut so, doch welches Babyphone ist nun das Richtige? Es sind viele Modelle auf dem Markt und das große Angebot kann ganz schön Verwirrung stiften. Lesen Sie diesen kleinen Ratgeber, damit ein Fehlkauf vermieden wird.



Welches Babyphone ist das Richtige?



Das hängt natürlich ganz von Ihren Vorlieben ab, doch einige Dinge sollten Sie beim Kauf beachten. Zuerst müssen Sie natürlich entscheiden, ob es ein analoges, digitales oder WLAN Babyphone sein soll, wobei natürlich die analoge Variante wohl die älteste Technik ist. Dafür sind diese Geräte aber recht preisgünstig und haben eine sehr strahlungsarme Funktechnik. Sie sind aber auch sehr störungsanfällig und die Signale werden unverschlüsselt übertragen. Analoge Babyphone verschwinden nach und nach vom Markt, auch die Hersteller setzen nicht mehr auf analoge Babyphone.



Besser sind die digitalen Babyphone, es ist wohl die beliebteste und bekannteste Variante. Hier wird die DECT und die FHSS Technologie verwendet, die sehr störungsfrei arbeitet und die Signale verschlüsselt überträgt. Dadurch sind sie abhörsicher und sie sind meist auch besser ausgestattet.

Diese Modelle können Sie auch mit einer Kamera haben.



Das WLAN Babyphone ist die neueste Technik auf dem Markt, Sie versendet die Signale per WLAN. Die Reichweite spielt bei einem Babyphone natürlich eine entscheidende Rolle, aber bei diesen Modellen ist sie durch die Internetübertragung praktisch unbegrenzt. Theoretisch könnten Sie sich in Italien befinden und das Babyphon im heimischen Kinderzimmer trotzdem steuern. Das wird natürlich nicht passieren, aber es wäre möglich. Das WLAN Babyphone besteht nur noch aus der Babyeinheit, die Elterneinheit stellt jetzt das Smartphone dar. So ist dieses Gerät sehr flexibel, denn das Smartphone ist sowieso immer zur Hand. Dieses WLAN Babyphone kann sogar für mehrere Benutzer freigeschaltet werden, die Eltern könnten also das Baby auch getrennt überwachen.





Das Babyphone mit Kamera



Immer mehr Eltern wählen ein Babyphone mit Kamera, so wird das Kind nicht nur akustisch überwacht, sondern es wird ein Videobild aus dem Kinderzimmer übertragen. So können Sie immer wieder mal einen Blick auf das Baby werfen, obwohl es im Kinderzimmer still ist. Ein Babyphone mit Kamera gibt es übrigens nur bei digitalen und WLAN Modellen.



Zusatzfunktionen



Viele Geräte sind mit Zusatzfunktionen ausgestattet, die Sie jedoch nicht bei jedem Gerät vorfinden.

Sie können zum Beispiel eine Gegensprechanlage nutzen, um mit dem Baby zu kommunizieren. Manchmal wird auch die Temperatur im Kinderzimmer überwacht und eine Atemüberwachung des Kleinkindes ist auch installiert. Bei manchen Geräten ist ein Nachtlicht zu steuern, es kann sogar ein ganzer Sternenhimmel an die Zimmerdecke projiziert werden. Sie können auch ein Schlaflied abspielen und damit zum besseren Einschlafen des Babys beitragen.



Die Reichweite



Sie ist bei einem Babyphone enorm wichtig, doch die Reichweiten unterscheiden sich beträchtlich. Manche haben nur eine Reichweite von etwa 100 Metern, manche sind unbegrenzt. Von hohen Reichweiten wird ab 300 Metern gesprochen. Bei den Angaben der Reichweiten ist allerdings Vorsicht geboten. Die Hersteller geben die Reichweite zwar an, aber die Entfernung gilt nur bei freier Sicht zwischen den beiden Geräten. Sind also Wände dazwischen oder verhindern andere Gegenstände eine direkte Verbindung, kann sich die Reichweite drastisch reduzieren. Meistens beträgt die Reichweite etwa 200 bis 300 Meter, doch das reicht für die meisten Haushalte aus und selbst im Garten können Sie das Baby noch hören oder sehen. Sind Sie jedoch viel unterwegs und wollen das Baby trotzdem im Auge haben, ist definitiv ein WLAN Babyphone zu empfehlen.



Der Preis



Ein günstiges Babyphone bekommen Sie schon ab 20 Euro, aber hier handelt es sich meist um ein analoges Gerät. Das geht hoch bis zu 300 Euro, wobei die Geräte hier mit allen Raffinessen ausgestattet sind. Auch wenn Sie ein Premium-Produkt nicht unbedingt benötigen, sollten Sie trotzdem ein recht hochwertiges Modell wählen. Hier liegt das Preissegment so bei 80 bis 200 Euro. Sicher sind auch billige Geräte auf dem Markt, aber meist haben sie eine schlechte Funk-Qualität und verfügen über wenig oder gar keine Zusatzfunktionen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://babyphone-vergleich-test.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Babyphone Testportal

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.12.2016 - 15:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1432254

Anzahl Zeichen: 4672

Kontakt-Informationen:

Firma: Babyphone Testportal

Ansprechpartner: Herr Grotz

Stadt: Dettingen

Telefon: 015163598321



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung