OIO Hauskonferenz am 15.12.2016 in Mannheim

Die alljährliche OIO-Kultveranstaltung steht wieder an.

OIO Orientation in Objects ist am 17. November 2016 18 Jahre alt geworden und sieht dieser ersten Veranstaltung als Volljährige diesmal besonders gespannt entgegen.



(firmenpresse) - Wie in den letzten Jahren werden zwei verschiedene Vortragstracks angeboten.



Im klassischen Java-Track geht es diesmal in erster Linie um das Thema Microservices. D



er OIO-Geschäftsbereich Braintime präsentiert als Atlassian Platinum Partner vor allem agile Werkzeuge von Atlassian und Lösungen für die agile Softwareentwicklung wie Continuous Integration. Schwerpunkte 2016: Atlassian JIRA, Data Center, Bitbucket und Git.



Geplante Vortragsthemen in Kürze:



- Rethinking Software Migration im Zeitalter der Webanwendung



- Architekturstil Microservices



- Microservices und Legacy Modernization



- Microservice UI Composition



- Kubernetes und Spring Boot - Technologien für Microservices



- Test Driven Legacy Code Refactoring



- JIRA for Business



- Mission Critical Infrastrukturen mit Atlassian Data Center



- GitFlow & Atlassian: Individuelle Entwickler-Workflows mit Atlassian Bitbucket & Co



- Integrierst du schon oder branchst du noch? Müssen sich Feature Branches und CI widersprechen?



Zum Abschluss sind Roundtables fürs Networking eingeplant, damit alle Teilnehmer die Gelegenheit haben, sowohl den Speakern beim gemütlichen Beisammensein Löcher in den Bauch zu fragen, als auch die ganz besondere Atmosphäre zu nutzen, um interessante Gespräche mit interessanten Leuten zu führen.





Mehr Infos und Anmeldung zu einem ganzen Tag Knowhow und Networking bei OIO:



http://www.oio.de/news/java-xml-hauskonferenz-oio-mannheim-2016.htm?pmhk16









OIO Orientation in Objects GmbH ist Ihr Expertenhaus für Softwareentwicklung mit Java und XML.



Seit 1998 prüfen wir neue Software-Technologien und Standards schon während ihrer Entstehung auf Potential und Marktfähigkeit und schulen und beraten unsere Kunden dementsprechend zukunftssicher bzw. wenden dieses Wissen in den Innovations-Projekten mit unseren Kunden gemeinsam praxisbezogen an.



Unser Unternehmen ist in vier Bereiche gegliedert:



Competence Center bietet nebst einem umfassenden Angebot an Seminaren und Coaching auch unabhängige Technologieberatung und Gutachten an.



Software Factory realisiert und wartet schlüsselfertige Individual-Software, saniert auch fremdentwickelte Software und migriert bestehende Software nach Java-Technologie.



Object Rangers unterstützt Projektvorhaben bei Kunden vor Ort mit eingespielten Teams oder auch mit erfahrenen Softwareingenieuren in Schlüsselpositionen.



Braintime bietet Beratung und Schulung zur Adaption von Lean | Agile auf Enterprise-Ebene und zum Einsatz von Atlassian-Werkzeugen und findet und implementiert auf dieser Basis clevere Lösungen.



Alle unsere Ingenieure entwickeln Software in Kundenprojekten und schulen und beraten parallel mit ihrem speziellen Themenschwerpunkt im Competence Center, das heißt:



„Ihre Softwareentwickler sind auch Ihre Trainer und Berater“.



