Schon wieder ein Geschenk, was nicht gefällt ....

Was tun?

Nicola Schmidt

(firmenpresse) - Schon wieder ist ein Jahr herum und schon wieder liegen Geschenke auf dem Gabentisch, die nicht gefallen. Gute Miene zum unschönen Geschenk machen oder klipp und klar sagen, dass es einem nicht gefällt? Nicola Schmidt, Imagetrainerin und Expertin für stilsicheres Auftreten aus Köln gibt Tipps.

Für die einen ist das Auspacken der Weihnachtsgeschenke mit Stress verbunden - denn wie jedes Jahr findet sich wieder ein Geschenk was den Geschmack des Beschenkten überhaupt nicht trifft. Manch einer bedankt sich trotzdem mit einem gezwungenen Lächeln und denkt sich seinen Teil.

Mir erzählte mal jemand, sie habe von ihrer Stiefmutter ein kleines Päckchen erhalten, wo billige verknitterte Weihnachtsservietten drin waren. Wahrscheinlich ein Überbleibsel, was schnell zum Geschenk umfunktioniert wurde. Der Preis stand auch noch dran: Zehn Cent!

Nein, wir brauchen uns nicht alles schenken lassen, nur um zu gefallen. Die oben erzählte Geschichte zeigt sogar eine Missachtung und Abwertung der beschenkten Person. Hier dürfen wir klipp und klar sagen, dass wir auf eine solche Art der Geschenke verzichten können.

Übrigens, der eigene Sohn dieser Frau hat ein Geschenk im Wert von über 500,- Euro bekommen!

Viele Menschen sind noch so erzogen worden, dass man für jede Gabe dankbar sein sollte, egal wie schön oder häßlich sie ist. Viele Menschen sind auch so erzogen worden, dass man auch für ein Geschenk, was einem nicht gefällt, es dennoch stillschweigend hinnimmt. Doch was bringt uns das? Außer, dass sich im Keller irgendwann Sachen stapeln, die wir nicht möchten?

Gott sei Dank sind die wenigsten Menschen so gemein und zeigen Ihre Abwertung durch minder fertige Gaben. Wenn sich jemand im Geschmack des Beschenkten vertan hat, ist es doch eher ein Versehen. Denn ich glaube schon, dass sich die meisten Menschen genug Gedanken machen, was dem anderen gefallen könnte.

Ein Geschenk ist keine Verpflichtung. Freude vorgaukeln ist allerdings auch keine gute Lösung. Überlegen Sie sich wie Sie den Schenkenden auf das Thema ansprechen. Bedanken Sie sich dennoch für das Geschenk, denn damit zeigen Sie Ihre Wertschätzung gegenüber dem Geschenkgeber. Schauen Sie gemeinsam einer anderen Geschenkalternative, die Ihnen gefällt. Geben Sie konkrete Hinweise, was Ihnen zusagt und auch on welcher Firma das neue Geschenk sein sollte.

Eine Möglichkeit, mit der Sie flexibel sind, ist der Geschenkgutschein. Dann können Sie sich frei aussuchen was Sie möchten und stehen nicht im Erklärungszwang, wenn der Geschenkgeber sich trotz aller Hinweise wieder vergriffen hat.

Nicola Schmidt ist Wirkungsverstärkerin und Stilexpertin. Als Imagetrainerin unterstützt Fach- und Führungskräfte, die durch eine authentische, eindrucksvolle und wirkungsvolle Präsenz den Grundstein für ihren Erfolg legen möchten. Erfahren Sie, welche Kraft und Chancen in Ausdruck, Umgangsformen und Outfit stecken. Sie begeistert mit viel Praxisnähe und setzt Impulse. Somit gewinnen ihre Kunden noch mehr Ausstrahlung mit klarer Wirkungspräsenz.





Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Referentin und Rednerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Telefax: +49 221.58 98 06 22

Mobil: 0163.33 20 955

contact(at)image-impulse.com

www.image-impulse.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Nicola Schmidt Image-Impulse

