Expertentipp: Stromvergleichsrechner mit persönlicher Beratung zahlt sich aus

Strompreisrechner im Internet bieten tolle Ersparnisse. Doch sparen Sie bei diesen wirklich Stromkosten ? Hier erfahren Sie warum sich persönliche Beratung durch Profis beim Stromvergleich auszahlt...

(firmenpresse) - Vertragskonditionen sind oft sehr undurchsichtig, Preise ändern sich mit Ablauf der Vertragslaufzeit oder ein Wechsel des Anbieters wäre zwar sinnvoll, aber zu umständlich. Wenn es um Strom- und Gas geht, sorgen starke Preisschwankungen an der Energiebörse zudem für instabile Preise. Für dich als Endverbraucher lohnt sich also Vergleichen. Aber wo? Es gibt mittlerweile hunderte verschiedene Strom und Gas Anbieter, die dir alle einen günstigeren Preis versprechen als beispielsweise dein regionaler Grundversorger.



Abhilfe sollen Vergleichsportale im Internet bieten. Allerdings gibt es selbst darunter heutzutage viel zu viele unterschiedliche Plattformen, die Dir nun auch das Beste unter den günstigsten Angeboten zeigen wollen.



Das Prinzip der meisten Vergleichsportale ist das Verrechnen von Boni, die einem für den Wechsel angeboten werden. Dadurch kann der Monatsbeitrag im ersten Jahr auf über 50% reduziert werden. Das klingt verlockend, aber ab dem 12. Monat ist oftmals ein viel höherer Beitrag zu zahlen, sodass im Endeffekt für Dich kaum eine Ersparnis vorliegt. Andere Bonuszahlungen bestehen nur, solange eine gewisse Abnahmemenge nicht überschritten wird. Kleines Beispiel: Meine Freundin ist im Laufe des Jahres zu mir in die Wohnung gezogen, dadurch verbrauche Ich logischerweise dieses Jahr mehr Strom und Gas als im Jahr zuvor. Problem hierbei. Ich muss nicht nur höhere Abschlagszahlungen leisten - noch schlimmer - die anfangs versprochenen Boni fallen unter Umständen einfach weg. So flexibel wie das Leben ist dein Energievertrag leider nicht, daher lohnt es sich das Kleingedruckte zu lesen. So einfach wie man seinen Tarif bei den meisten online Vergleichsportalen wechseln kann, so einfach können sich die angegebenen Tiefstpreise auch als lästige Kostenfalle entpuppen.



Experten empfehlen seit neustem ganz klar die persönliche Beratung beim Stromvergleichsrechner ...



Wir sind kein Vergleichsportal, wir finden den besten Stromanbieter für Sie.





Was haben Sie davon? Günstige Stromanbieter finden kann jede Maschine anhand von tollen Werten...

Doch wissen Sie ob die gefundenen Stromtarife keine Kostenfalle beinhalten? Wie die Laufzeiten und Kündigungsfristen beim neuen Stromanbieter sind?

Wissen Sie ob die angezeigten Stromanbieter seriös und solvent sind?



Ein Strompreisvergleich lohnt sich in jedem Fall. Doch dann bitte gleich richtig und mit Unterstützung.

Sie können tatsächlich bis zu 400 ? im Jahr sparen, wir unterstützen Sie dabei kostenfrei und professionell.

Wir garantieren Ihnen zu 100 %, dass Sie bei uns Geld beim Stromanbieterwechsel sparen. Wenn nicht, gibts Geld zurück.



Sie sind herzlich auf unserer Seite willkommen: www.timmsonn.de



Der unabhängige und kostenfreie Stromtarifvergleich mit persönlicher Unterstützung.



Wir freuen uns über Ihren Kontakt und dass wir Sie beim Sparen unterstützen können. Denn Ihre Ersparnis ist unsere Arbeit.



Ihr TimmSonn Team













TimmSonn Energievermittlung

Hofeholz 11, 04758 Cavertitz

TimmSonn Energievermittlung

Timm Sonnenfeld

Cavertitz

015204565336



