Mittelbayerische Zeitung: Kommentar von Bernhard Fleischmann zur OPEC

(ots) - Es gibt sie noch, die Opec. Mit ihrem

Beschluss, die Fördermenge zu kürzen, hat die scheintote Organisation

ein wichtiges Lebenszeichen von sich gegeben. Bemerkenswert ist dabei

besonders, dass Saudi-Arabien zugunsten des Iran seine Förderung

stark drosselt. Die beiden Staaten sind sich in herzlichster

Abneigung verbunden. Ob sich der Ausnahmezustand an den Ölmärkten

seinem Ende zuneigt, ist noch nicht ausgemacht. Der Preis, obschon

von seinen Tiefständen wieder gelöst, liegt nach wie vor sensationell

niedrig. Daran sollten all jene denken, die sorglos aufs

Energiesparen pfeifen, weil es sich in Euro und Cent momentan nicht

so recht lohnt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Öl und Gas nun

rasant unermesslich teurer werden. Aber die aktuellen Niedrigpreise

sind vermutlich auch kein Dauerzustand. Der Warnschuss der Opec kommt

zur rechten Zeit.







