Mittelbayerische Zeitung: Kommentar von Heinz Gläser zu Football Leaks

(ots) - Wo bleibt der Aufschrei? Wo bleiben die Aufrufe

zu Protestkundgebungen oder Boykottaktionen der Fußballfans? Es gibt

sie nicht, und das verwundert nicht weiter. Das florierende

Unternehmen "CR7", betrieben von einem gewissen Cristiano Ronaldo und

als Marke weltbekannt, agiert eben in Steuerfragen so, wie es global

operierende Wirtschaftskonzerne längst vorexerzieren. Und dass ihm

die Firmen für ein paar Stunden Arbeit die Werbemillionen nur so

hinterherwerfen, ist dem smarten Portugiesen schwerlich anzulasten.

Nein, das Problem für den milliardenschweren Unterhaltungsbetrieb

Fußball sind nicht die Superstars vom Schlage eines Ronaldo, Lionel

Messi oder Mesut Özil. Sie schweben in eigenen Sphären - auch, was

ihr Einkommen anbelangt. Nein, das Problem ist, dass die Gier

mittlerweile die ganze Branche fest im Griff hat. Maßlos sind die

Ansprüche auf dem scheinbar grenzenlosen Wachstumsmarkt. Zweit- bis

drittklassige, ja viertklassige Kicker mit limitierten Fähigkeiten

rufen für ihre Dienste Fantasiesummen auf, und windige Berater

kassieren für ihre dubiosen Vermittlertätigkeiten selbstverständlich

mit. Das bedroht die Wahrnehmung des vermeintlichen "Volkssports" auf

Sicht weit mehr als der aktuelle Skandal. Der Fußball wäre nicht das

erste Imperium, das durch eine hemmungslose

"Bereichert-euch!"-Mentalität zum Einsturz gebracht wird.







Datum: 04.12.2016 - 19:06

