Weser-Kurier:über den Parteitag der niedersächsischen Grünen schreibt Peter Mlodoch:

(ots) - Ein Zeichen des kraftvollen Aufbruchs in das

Wahlkampfjahr 2017 war der Parteitag der niedersächsischen Grünen in

Oldenburg nicht gerade. Eher lustlos spulten die Delegierten ihr

Programm ab; große wegweisende Beschlüsse gab es nicht. Dass die

Grünen beim Thema innere Sicherheit nicht nur "Law and Order" in den

Vordergrund rückten, sondern vor allem die Bürgerrechte betonten und

Augenmaß anmahnten, war zwar angesichts des Überbietungswettbewerbs

der anderen Parteien um schärfere Gesetze wohltuend. Aber nichts

anderes erwartet man von ihnen schließlich.



Auch die Ergebnisse der Vorstandswahlen sorgten nicht für

aufputschende Jubelstimmung. Die Basis zeigte ihren Chefs Meta

Janssen-Kucz und Stefan Körner fast schon die kalte Schulter. Nur die

Erkenntnis, dass ein Putsch jetzt zur Unzeit gekommen wäre,

verhinderte ein Desaster.



Die Konkurrenz sollte sich allerdings hüten, wegen eines

Parteitags den Abgesang auf die Grünen einzustimmen. Die Basis ist

für ihre unberechenbaren Launen bei Personalfragen berüchtigt; beim

nächsten Mal kann alles schon wieder viel rosiger aussehen, zumal das

Führungsduo die mageren Prozentzahlen als Ansporn ansehen dürfte.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Leiter Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.12.2016 - 19:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1432273

Anzahl Zeichen: 1557

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung