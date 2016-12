Weser-Kurier:über die Generation Smartphone schreibt Silke Looden:

(ots) - Wer eine neue, vermeintlich kostenlose App auf dem

Smartphone installiert, bezahlt am Ende mit der Preisgabe seiner

persönlichen Daten. Nicht nur Jugendliche machen sich kaum Gedanken

über die umfangreichen Zugriffsrechte digitaler Dienste. Auch

Erwachsene reflektieren die Konsequenzen kaum. Je gläserner der

Nutzer, desto personalisierter die Werbung im Web, desto größer der

Kaufanreiz bei den potenziellen Kunden, die die Kosten nicht immer im

Blick behalten.



Die Landesstelle Jugendschutz tut gut daran, wenn sie sich nicht

nur an die Teenager, sondern auch an deren Eltern wendet. Denn das

Problembewusstsein in den Familien ist gering. Am Ende bewegen sich

alle in ihrer ganz persön-lichen Filterblase, nicht nur bei der

Werbung, sondern auch bei der Suche im Netz.



Das fördert nicht gerade die Offenheit einer Gesellschaft. Im

Gegenteil, das macht intolerant gegenüber Andersdenkenden. Wer immer

nur in seiner eigenen Meinung bestätigt wird, lebt in seiner eigenen

digitalen Welt. Dabei bietet gerade das Internet eine Fülle an

Informationen, die es zu nutzen gilt.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Leiter Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.12.2016 - 19:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1432274

Anzahl Zeichen: 1459

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung