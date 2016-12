Rheinische Post: Nicht pauschalisieren



Kommentar Von Emily Senf

(ots) - Maria L. aus Freiburg wurde vergewaltigt und

ermordet. Sie starb mit 19 Jahren auf dem Nachhauseweg von einer

Party. Es macht wütend, dass eine junge Frau so früh und auf solch

eine grausame Art ihr Leben verlieren musste. Ihr Schicksal ist

schlimm, unfassbar für ihre Familie, Freunde, Angehörige, das muss

nicht betont werden. Dass ein Flüchtling der Täter sein soll, mutet

dabei fast schon zynisch an: Die Studentin war in der

Flüchtlingshilfe aktiv. Bestätigt fühlen sich wieder einmal jene, die

schon lange fordern, die Flüchtlinge wieder nach Hause zu schicken.

Für die Mehrheit der Kommentatoren in den sozialen Netzwerken steht

fest: Hätte die Kanzlerin die Flüchtlinge nicht mit offenen Armen

empfangen, würde Maria noch leben. Dabei ist es so wichtig, nicht zu

pauschalisieren. Mit den Flüchtlingen kamen keine Monster, sondern

Menschen; darunter Gebildete und Talentierte, aber auch Kriminelle -

wie sie in jeder Kultur zu finden sind. Die Tat in Freiburg war die

eines Einzelnen, nicht einer Gesellschaft. Die Verurteilung einer

ganzen Gruppe hilft niemandem.







