Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Stuttgart-Zulage für Erzieherinnen

(ots) - Seit Jahren fehlt es in Stuttgart an Erziehern

und Erzieherinnen. Dies hat dazu geführt, dass Hunderte bestehende

Kitaplätze nicht besetzt werden können, obgleich mehr als 3000 Kinder

auf der Warteliste stehen. Das entspricht nicht dem, was der

Gesetzgeber festgelegt hat. Und es bringt viele Familien in

schwierige Situationen. In diesem Zusammenhang mutet es seltsam an,

dass sie ausgerechnet jetzt eine Fortführung der Großstadtzulage

Tarif plus für verzichtbar hält. Die Verwaltung begründet das zum

einen mit den Einkommensverbesserungen für die Kita-Fachkräfte, zum

anderen mit der Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen. Beides

ist zwar nicht von der Hand zu weisen. Doch der Verzicht auf die

Zulage verbessert die Personalsituation in den Kitas nicht, sondern

dürfte Stuttgarts Position im Vergleich zum Umland verschlechtern.







