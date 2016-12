Westfalenpost: Gigaliner

(ots) - Ganz dick kommt es ab Januar. Die Bundesregierung

will die umstrittenen Gigaliner auf deutschen Straßen generell

zulassen. Nach fünf Jahren Testphase ist zumindest Verkehrsminister

Alexander Dobrindt von den 25 Meter langen Monstertrucks überzeugt.

Eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen scheint bestechend:

Die XXL-Laster machen Straßen und Brücken nicht kaputt, sondern

belasten sie sogar weniger als herkömmliche Lkw. Zumal mit weniger

Fahrten und weniger Emissionen die gleiche Gütermenge transportiert

werden könne: zwei Gigaliner "ersetzten" drei herkömmliche Lkw.

Vermutlich eine Milchmädchen-Rechnung. Denn am Ende werden die

Gigaliner den Straßen nichts ersparen, im Gegenteil: Durch die Riesen

werden Transporte effizienter - und das wird noch mehr Güterverkehr

auf die Straße statt auf die Schienen locken. Das Angebot bestimmt,

wie so oft im Straßenwesen, die Nachfrage. Daran wird NRW nichts

ändern können mit seiner bisherigen Weigerung, die Monstertrucks

hierzulande auf die Straßen zu lassen. Dennoch scheint der Versuch

einer Notbremse sinnvoll. Aber vermutlich gäbe es für Gigaliner auf

den maroden Straßen hierzulande ohnehin kein Durchkommen...







