Weser-Kurier:Über die Präsidenten-Wahl in Österreich schreibt Adelheid Wölfl:

(ots) - Auf den Plakaten, die Alexander Van der Bellen als

Bundespräsidenten bewarben stand "Wählen nicht Wundern". Norbert

Hofer hatte im Wahlkampf angekündigt, man werde sich "schon noch

wundern, was alles möglich ist", wenn er Präsident werde. Offenbar

wollten die Österreicher dieses Experiment nicht eingehen, sondern

den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die Erleichterung in Wien ist

riesengroß.



Zuletzt hatten sich auch sämtliche Diplomaten, die um die

außenpolitische Ausrichtung fürchteten, für Van der Bellen ins Zeug

gelegt. Alle Parteien - außer natürlich die FPÖ - hatten sich hinter

den ehemaligen Grünen-Chef gestellt. Und am Ende hatte Van der Bellen

offenbar genützt, dass Hofer zuletzt so aggressiv und

unstaatsmännisch agierte. Die Erleichterung, dass der Rechte nicht in

die Hofburg zieht ist auch innerhalb der EU groß. Obwohl Österreich

mit seinen achteinhalb Millionen Einwohnern nicht bedeutend ist, so

ist doch die Stimmung in dem Staat, der politisch und kulturell

zwischen West- und Osteuropas angesiedelt ist, ein Gradmesser für

andere Gesellschaften.



Die Wahl Van der Bellens nach dem Brexit und der Wahl von Donald

Trump zeigt, dass es möglich ist, den Trend, dass Rechte und

Populisten gewinnen, aufzuhalten. Das könnte auch auf die Wahlen in

Frankreich, Italien und Deutschland, die auf uns zukommen,

ausstrahlen.







