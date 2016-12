Lausitzer Rundschau: Zugpferde im Wahlkampf



Linke klärt Spitzenkandidatur für Bundestagswahlkampf

(ots) - Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch werden die

personellen Aushängeschilder der Linken im Bundestagswahlkampf sein.

Wer auch sonst? Der Parteiführung blieb vernünftigerweise keine

andere Entscheidung übrig, nachdem sich Gregor Gysi schon vor

eineinhalb Jahren auf dem Bielefelder Bundesparteitag in die zweite

politische Reihe verabschiedet hatte. Ein Konstrukt wie vor der

vergangenen Bundestagswahl wäre jedenfalls lächerlich gewesen. 2013

wurde Gysis Spitzenkandidatur gleich von sieben weiteren Genossen

flankiert, die allerdings kaum jemand kannte. Auch das jetzt

zusätzlich vereinbarte "Spitzenteam" für die Wahlkampforganisation

ist nur etwas für die parteiinterne Galerie. Gysis Nachfolgerin

Wagenknecht steht für die ganz Linken, sein Co-Nachfolger Bartsch für

die Pragmatiker und Realos in der Partei. Beide Flügel haben sich

über Jahre heftigst befehdet. Heute ist davon zumindest nach außen

hin kaum noch etwas zu spüren, auch weil Wagenknecht und Bartsch

demonstrativ kein böses Wort übereinander verlieren. Die Linke selbst

ist professioneller geworden. Natürlich bleiben Wagenknecht und

Bartsch politische Antipoden. Die eine setzt auf revolutionäre

Rhetorik und schreckt auch vor Lobeshymnen auf Donald Trump nicht

zurück. Der andere arbeitet beharrlich an der linken

Regierungstauglichkeit. Wem das zu viel Gegensatz ist, sei an den

Wahlkampf der SPD von 1998 erinnert. Damals setzten die

Sozialdemokraten auf die Macht von Oskar Lafontaine und die

Popularität von Gerhard Schröder. Ein Duo, das ebenfalls kaum

unterschiedlicher hätte sein können - aber am Ende einen fulminanten

Wahlsieg für die SPD einfuhr. Selbst wenn die Linke über geeignete

Zugpferde verfügt, wird ein gutes Wahlergebnis jedoch allemal schwer

zu stemmen sein. Längst gilt nämlich auch sie als Teil des

Establishments. Die Rolle der Protestpartei hat die AfD übernommen.



Einen "Wir-gegen-alle-Wahlkampf" wird man der Linken daher kaum

abnehmen.







