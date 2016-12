Lausitzer Rundschau: Neue Chance für eine echte Reform



Zur Kreisgebietsreform in Brandenburg

(ots) - Brandenburgs CDU fordert von Ministerpräsident

Dietmar Woidke den Stopp der Kreisreform. Gute Idee: Die meisten

Bürger sind dagegen. Kein Wunder. Sie erfahren von künftigen Kreisen

wie Dahmeland-Fläming, der zwar den Spreewald einschließt, aber im

Namen nicht mehr erwähnen soll. Die Landesverwaltung bereitet die

Reform vor, es gibt jedoch keine Begründung für einen Lausitzer

Monsterkreis. Woidkes Innenminister, Karl-Heinz Schröter (beide SPD),

sagt: Es geht um vorausschauende Planung. Argumente will er

nachliefern. Das ist, bei allem Reformbedarf, verkehrt. Potsdam muss

erst erklären, was die Bürger von davon hätten. Neue Ideen sind

gefragt: Wie treibt Brandenburg eine bürgerfreundliche

Digitalisierung voran? Möglich, dass die CDU um ihre Landräte bangt

und auch deshalb gegen die Reform ist. Was klar ist: Man kann das

Pferd nicht von hinten aufzäumen. Noch hat Woidke die Chance, diesen

Fehler zu korrigieren.







Kommentare zur Pressemitteilung