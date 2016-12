BERLINER MORGENPOST: In der Freizeit nur ohne / Kommentar von Jens Anker

(ots) - Es gibt Ärger bei der Berliner Polizei. Es geht um

eine Anordnung, die es den Beamten untersagt, auch in ihrer Freizeit

die Dienstwaffe zu tragen. Die Gewerkschaft der Polizei wittert

dahinter ein Misstrauen der Vorgesetzten gegen die eigenen

Mitarbeiter. Doch das ist der falsche Kritikansatz. Vielmehr

verschafft die neue Regelung Klarheit. Denn der Schusswaffengebrauch

ist ein exklusives Privileg der Polizei. Wenn nun aber ein Beamter,

wie offenbar in Berlin geschehen, beim privaten Waldspaziergang auf

ein Wildschwein schießt, dann ist das sicherlich nur sehr schwer mit

dem gesetzlichen Auftrag in Einklang zu bringen. Die Schusswaffe

gehört zum Gewaltmonopol der Polizei - soll aber eben nicht Teil der

Freizeitgestaltung sein.



Der ganze Kommentar unter http://www.morgenpost.de/meinung/article

208880197/Warum-Polizisten-in-der-Freizeit-keine-Waffe-tragen-sollten

.html







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.12.2016 - 21:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1432286

Anzahl Zeichen: 1218

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 31 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung