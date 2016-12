Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur "Tagesschau" und der Festnahme in Freiburg

(ots) - Und da ist er wieder: der böse Vorwurf aus dem

allgegenwärtigen Internet, die »Lügenpresse« (zu der das

öffentlich-rechtliche Staatsfernsehen natürlich vorneweg gezählt

wird) will vertuschen und unter den Teppich kehren, was

»tatsächlich« los ist im Lande. Bei allem Respekt für die

Professionalität der »Tagesschau«- Redaktion: Am Samstagabend gar

nicht auf den frischen Fahndungserfolg von Freiburg einzugehen, war

wohl tatsächlich zu kurz gesprungen. Der Fall hat seit Wochen

deutschlandweit bewegt und beunruhigt. Ein Versäumnis. Oder auch

ein handwerklicher Fauxpas. Aber Fehler passieren leider.

Überall. Und wenn, dann war dies ein lässlicher. Zumal sich die

Nachrichtenwelt geradezu minütlich weiterdreht. Daraus wieder

zu konstruieren, die Meldung sei unterdrückt worden, weil der

mutmaßliche Täter ein Flüchtling ist, ist einfach Quatsch.

Schließlich sind Nachrichten nicht nur die »Tagesschau«. Als die

nichts über Freiburg brachte, war die Festnahme seit Stunden

schon bei anderen seriösen Medien in aller Detailliertheit auf dem

Markt. Und das ist Fakt.







