Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Ende von Volker Becks langer Bundestagskarriere

Einfach mal genug

Florian Pfitzner

(ots) - Mutmaßungen gab es vor allem zu einer

Personalie: Haben die Delegierten des Grünen-Landesparteitags in NRW

Volker Beck abgestraft, weil er im Frühjahr in Berlin mit 0,6 Gramm

einer verdächtigen Substanz kontrolliert worden war, bei der es sich

um die Droge Crystal Meth gehandelt haben soll? Nach der Abstimmung

über die Landesliste in Oberhausen lässt sich sagen: eher nein. Beck

hat sich in seiner Partei und darüber hinaus große Verdienste

erworben - ob bei Menschenrechtsfragen oder dem Minderheitenschutz.

Größter Erfolg? Sicher der Durchbruch beim Lebenspartnergesetz. In

der Partei haben einige versucht, ihm die Kampfkandidatur um Rang

zwölf, einen der letzten aussichtsreichen Listenplätze für die

Bundestagswahl, noch auszureden. Weniger ob des Drogenskandals,

sondern weil sich bei ihnen das Gefühl verfestigt hatte, dass es

einfach mal genug ist. Beck ist ihr dienstältester Abgeordneter im

Bundestag, junge Grüne rücken selbstbewusst nach. Außerdem tragen sie

ihm eines nach: sein Verhalten kurz vor der letzten Bundestagswahl.

Beck geriet in Verlegenheit, sich für einen Buchbeitrag von 1988

rechtfertigen zu müssen, in dem er sich unter bestimmten

Voraussetzungen für eine "Entkriminalisierung" von Sex zwischen

Erwachsenen und Kindern eingesetzt hatte. Volker Beck wird sich trotz

allem weiterhin zu Wort melden, möglicherweise in einem Verband, bei

den Grünen sowieso. Er sei noch lange nicht weg, sagt er. Manche

dürfen das als Warnung verstehen.







