Frühlingskur fürs Wohnzimmer

Lässige Polstermöbel wie das variable Modulsofa Ruby von massivum bringen neue Frische ins Zuhause

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im November 2016 – Jetzt schon an den Frühling denken? Gemütliche Polstermöbel, wie sie massivum in vielen Stilen und Varianten anbietet, liefern eine Fülle an Inspiration für spannende Einrichtungsprojekte im neuen Jahr. So können Wohnindividualisten ihre Kreativität mit der Serie Ruby voll entfalten: Die unterschiedlich großen Elemente in harmonischen Farben lassen sich frei kombinieren – egal, ob viel oder wenig Platz zur Verfügung steht. Dabei machen Eckteil, Mittelteil, Hocker und 1,5-Sitzer sowohl einzeln als auch in der Gruppe eine lässige Figur.



Mehrere Module von Ruby lassen sich im Wohnzimmer zu gemütlichen Sitzlandschaften gruppieren, aber selbst ein einzelnes Sitzelement bietet eine kuschelige Wohlfühlzone, beispielsweise in einem kleinen Studentenapartment. Die klaren Formen und die pudrigen Pastelltöne Natur, Rosa und Blau sowie neutrales Creme und Grau passen sich an die unterschiedlichsten Wohnstile an. Markante Nähte unterstreichen das weiche Gesamtbild.



Der unkonventionelle Look von Ruby erinnert an den skandinavischen Stil, den Möbelanbieter massivum auch bei vielen anderen seiner Polstermöbel-Serien jetzt neu interpretiert. So trifft beispielsweise bei der Serie Mayfly pastelliges Blau auf ein außergewöhnliches Design, bei der Serie Galena unterstreicht das coole Grau der Polster den minimalistischen Stil der komfortablen Sitzmöbel. Bei beiden Serien bildet helles Eichenholz die solide Basis für die komfortablen Sessel und Sofas.



Besonders anpassungsfähig sind auch die Möbel der Serie Kingham mit ihrer zeitlosen Form und dem bequemen Polster, das neben klassischem Dunkelgrau jetzt auch in Hellblau und Hellgrau erhältlich ist. Grautöne liegen generell im Trend, zudem lassen sie sich leicht kombinieren und sind pflegeleicht. massivum bietet jetzt auch die Sofas und den Sessel der Serie Frenco in Hellgrau und Anthrazit an. Weiterhin sind die nordisch inspirierten Möbel ebenfalls in einem schicken Blauton erhältlich.





Wer sich eher mit einem Einrichtungsstil im Industrial Chic wohlfühlt, findet mit der Serie Fairview die passenden Sitzmöbel. Ein robustes Hartholzgestell und grüne bzw. cremefarbene Bezüge oder lässiger Jeans-Stoff unterstreichen den rauen Loftstil. In Kombination mit der markanten Holzumrandung werden die Sessel, Zwei- und Dreisitzer und das großzügige Ecksofa inklusive Hocker zu einem außergewöhnlichen Blickfang.



Auch den Landhausstil greift massivum mit frischer Inspiration auf: So wird das samtig weiche Ecksofa Hadsbury mit verschieden farbigen Kissen geliefert, die für einen lebendigen Kontrast zum dezenten Hellgrau oder Beige des Polsters sorgen.



Ob Skandi, Landhaus, Industrial oder Kolonial: massivum hat viele weitere Polstermöbel in den unterschiedlichsten Stilen im Programm: Ein Überblick über das umfangreiche Angebot ist unter https://www.massivum.de/sofas-und-sessel zu finden. Unter den folgenden Links sind die jeweiligen Modelle aufgeführt

Ruby:

https://www.massivum.de/moebelserien/ruby

Mayfly:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Mayfly%26t=no

Galena:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Galena%26t=no

Kingham:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Kingham%26t=no

Frenco:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Frenco%26t=no

Hadsbury:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Hadsbury%26t=no

Fairview:

https://www.massivum.de/search/quicksearch - q=Fairview%26t=no







massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de



