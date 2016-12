Schwäbische Zeitung: Kommentar zur North Dakota Pipeline: Nichts gelernt

(ots) - Was Minderheiten in Donald Trumps Amerika

gelten, sieht man schon jetzt: Die North Dakota Pipeline wird

fertiggestellt, sagt der neue Chef im Weißen Haus. Vorher war es

allerdings nicht besser. Seit April gibt es Proteste, aber auch Obama

unternahm nichts - und hat die amerikanischen Ureinwohner enttäuscht.

Verstörend, dass sich Amnesty und UN einschalten mussten, weil beim

Vorgehen gegen die Proteste wohl Menschenrechte verletzt wurden.



Das Problem: Hier treffen zwei völlig unterschiedliche

Weltanschauungen aufeinander. Kapitalismus contra Naturreligion. Den

Ölfirmen kann niemand begreiflich machen, warum heilige Stätten so

wichtig sind und warum sie die Mehrkosten einer Verlegung der

Pipeline in Kauf nehmen sollten.



Wer sich durchsetzen wird, scheint klar. So schreiben die USA ein

weiteres Kapitel in der systematischen Unterdrückung der Ureinwohner.







