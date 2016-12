Prag-News.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Prag!

(firmenpresse) - Die Stadt Prag (tschechisch Praha ist die Hauptstadt und zugleich bevölkerungsreichste Stadt der Tschechischen Republik.



Prag ist mit über 1,2 Millionen Einwohnern die fünfzehntgrößte Stadt der Europäischen Union. Die Hauptstadt Prag ist auch eine von 14 Regionen Tschechiens. Prag ist eine der reichsten Regionen Europas[2].



Die Stadt Prag ist die historische Hauptstadt Böhmens und war eine bedeutende königliche und kaiserliche Residenzstadt, besonders unter den Luxemburgern und Habsburgern.



Die slawische Besiedlung begann im 6. Jahrhundert in einem Gebiet, das zuvor seit über 500 Jahren von den germanischen Markomannen bewohnt worden war, und noch zuvor von den keltischen Boiern.



Um 1230 wurde die Siedlung zu einer königlichen Stadt erhoben und im 14. Jahrhundert wurde Prag als Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches zu einem politisch-kulturellen Zentrum Mitteleuropas.



In Prag wurde 1348 die erste Universität nördlich der Alpen und östlich von Paris gegründet. Später wurde hier auch eine der ältesten technischen Universitäten Europas gegründet.



Über Jahrhunderte hinweg war Prag eine multikulturelle Stadt, in der sich tschechische, deutsche und jüdische Kultur begegneten und gegenseitig inspirierten.



Die Hauptstadt der Tschechischen Republik gehört traditionell zu den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren des Landes.



Sehr bedeutend ist der Tourismus mit 5,5 Millionen Übernachtungsgästen im Jahr 2013, davon 86 Prozent Ausländer.



Prag beherbergt eine Vielzahl von Museen. Das älteste, größte und wohl auch bekannteste ist das Nationalmuseum (Národní muzeum) mit seinem weithin sichtbaren Hauptgebäude an der südöstlichen Schmalseite des Wenzelsplatzes.





Die zum Jüdischen Museum gehörende Pinkassynagoge in der Josefstadt stellt den zentralen Erinnerungsort an die Opfer des Holocaust in Prag dar.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Prag-News.de, Prag, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



