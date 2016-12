Nahtlos Weiß

Modern designte Deckenleuchte Glamox C70-S für eine effiziente Lichtqualität in unterschiedlichsten Gebäudebereichen, Büroräumen und Bildungseinrichtungen.

(firmenpresse) - Hildesheim, November 2016 – Mit der neuen LED-Anbauleuchte zur Deckenmontage Glamox C70-S präsentiert der skandinavische Hersteller Glamox Luxo Lighting das neueste Modell seiner C70-Produktfamilie. Die schlanke Leuchte ist in zwei Größen als quadratische sowie länglich gebaute Variante erhältlich. Das äußere Leuchtengehäuse ist aus einem Stück geformt. Als Material kommt thermoplastisches Polymer zum Einsatz. Damit wird ein nahtlos weißes Gehäuse mit winkelförmigen Kanten hergestellt, das über eine seidig glatte Oberfläche verfügt. Festigkeit im Innengehäuse garantiert weiß lackierter Stahl. Dank der Verwendung hochwertigster Materialien ist das Gehäuse der Glamox C70-S UV-beständig und bleibt immer weiß. Die neue Leuchte empfiehlt sich daher besonders für hell verputzte oder weiß gestrichene Raumdecken.



Neben dem modernen Design überzeugt die Anbauleuchte Glamox C70-S besonders mit einer homogenen Lichtverteilung. Je nach Einsatzbereich im Büro, in Aufenthaltsbereichen oder Fluren von Gebäuden sowie im Bildungsbereich, wird die Lichtstärke der LED-Module sowie die passende Optik gewählt. Die gewünschte Lichtverteilung mit jeweils minimaler Blendung gibt dabei die Entscheidung zwischen Mikroprismatik (MP) oder Opaldiffusor (OP) für weicheres Licht vor.



Rundherum abgedichtet

Die Leuchtenabdeckung der Glamox C70-S wird mit vier starken Magneten befestigt. Sie dichten die Leuchte am Gehäuse komplett ab, sodass keine Insekten oder Staub in das Innere eindringen können. Damit bliebt die Innenseite der Abdeckung immer sauber und die effektive Lichtverteilung wird nicht durch Schmutzpartikel beeinträchtigt. Der Schnellverschluss mit Magneten bietet zudem den einfachen Zugang zu den Komponenten und garantiert daher eine einfache Wartung oder Änderung der Optik nach der Montage.



Anbauleuchte mit System

Optional kann die Glamox C70-R mit einem integrierten Notlicht bestellt werden. Zusätzlich stehen auf Wunsch Tageslicht­ und Präsenzsensoren zur Verfügung, um die Anbauleuchte beispielsweise nach dem Tagesrhythmus zu steuern und somit in ein Human Centric Lighting Konzept zu integrieren.





Abmessungen und Verfügbarkeit

Die Glamox C70-S ist in zwei Größen, 275 x 1.175 mm und 575 x 575 mm, ab sofort erhältlich. Weitere Informationen und technische Details sind über folgenden Link zu bekommen: http://glamox.com/de/products/c70-s/.







Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Glamox Luxo Lighting GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Lichtlösungen für den globalen Markt. Glamox Luxo Lighting ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.



Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit ca. 1.300 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord- und Südamerika. Der Jahresumsatz 2015 betrug 266 Millionen Euro. Der Konzern beinhaltet eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Høvik Lys und Norselight. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.



Internet: www.glamoxluxo.de



