Gemeinsamer Bundesausschuss bestätigt beträchtlichen Zusatznutzen von Halaven® (Eribulin) bei fortgeschrittenem Liposarkom

Eribulin von Eisai zeigte in Phase III-Zulassungsstudien einen

noch nie dagewesenen Überlebensvorteil beim fortgeschrittenen

Liposarkom[1]



Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat den beträchtlichen

Zusatznutzen von Halaven® (Eribulin) bei der Behandlung des nicht

resezierbaren, fortgeschrittenen oder metastasierten Liposarkoms

gegenüber Dacarbazin am 1. Dezember 2016 bestätigt.[2] In seiner

Bewertung hat der G-BA insbesondere die Ergebnisse zur

Gesamtmortalität, Symptomatik und zur Lebensqualität, die einen

Zusatznutzen gegenüber dieser zweckmäßigen Vergleichstherapie zeigen,

als entscheidungsrelevant hervorgehoben. Mit seiner Entscheidung wich

der G-BA von der Empfehlung des Instituts für Qualität und

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) vom September dieses

Jahres ab. Das IQWiG hatte aus formalen bzw. methodischen Gründen die

von Eisai vorgelegten Daten nicht bewertet und einen Zusatznutzen als

nicht belegt erachtet. Der G-BA hingegen hat den deutlichen

Überlebensvorteil von Eribulin bei Patienten mit fortgeschrittenem

Liposarkom als klinisch relevante und als beträchtliche Verbesserung

des therapierelevanten Nutzens gewertet.[2]



Eribulin ist in der Europäischen Union indiziert für die

Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht resezierbarem

Liposarkom, die wegen einer fortgeschrittenen oder metastasierten

Tumorerkrankung eine Vorbehandlung mit einer Anthrazyklin

enthaltenden Therapie (sofern sie geeignet war) erhalten haben.[3]



Liposarkome zählen zu den häufigsten Subtypen des

Weichteilsarkoms.[4],[5] Weichteilsarkome entwickeln sich aus Zellen

wichtiger Gewebe wie Muskeln, Nerven, Bindegewebe und Blut,[6] wobei

Liposarkome aus Fettzellen entstehen und potenziell überall im Körper



auftreten können.[6]



"Es ist sehr ermutigend, dass der G-BA den Nutzen, den Eribulin

Patienten mit fortgeschrittenem Liposarkom bietet, anerkannt hat.

Angesichts der begrenzten Behandlungsoptionen für diese Erkrankung

sind neue und wirksame Therapien dringend notwendig. Eribulin kann

diesen Bedarf decken, da es einen statistisch signifikanten und

bedeutenden Überlebensvorteil gegenüber Dacarbazin, einer etablierten

und international akzeptierten Behandlungsoption des

fortgeschrittenen Weichteilsarkoms, gezeigt hat", kommentiert Prof.

Dr. med Viktor Grünwald, Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie,

Onkologie und Stammzelltransplantation, Medizinische Hochschule

Hannover.



Die Entscheidung des G-BA basiert auf den Daten der Studie 309,[1]

die zeigten, dass Eribulin das Gesamtüberleben im Vergleich zu

Dacarbazin bei Patienten mit fortgeschrittenem Liposarkom signifikant

verlängert. In dieser Studie zeigte sich für Patienten mit nicht

resezierbarem, fortgeschrittenem oder metastasiertem Liposarkom, die

mit Eribulin behandelt wurden, ein um 7,2 Monate verlängertes

medianes Gesamtüberleben im Vergleich zu Patienten, die mit

Dacarbazin behandelt wurden (15,6 Monate vs. 8,4 Monate medianes

Gesamtüberleben, Hazard Ratio (HR) = 0,511; 95%-KI 0,346-0,753; p =

0,0006).[1] Die häufigsten unerwünschten Ereignisse mit Grad 3 oder 4

(über 5 %) waren Neutropenie, Anämie und Leukopenie unter Eribulin

sowie Anämie, Neutropenie und Thrombozytopenie unter Dacarbazin.[1]



"Wir freuen uns, dass der G-BA - das oberste Beschlussgremium der

gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen - den

beträchtlichen Zusatznutzen von Eribulin gegenüber Dacarbazin für

Patienten mit nicht resezierbarem, fortgeschrittenem oder

metastasiertem Liposarkom anerkannt hat. Das fortgeschrittene

Liposarkom ist bereits der zweite Tumortyp, bei dem Eribulin einen

Gesamtüberlebensvorteil gezeigt hat. Wir glauben, dass Eribulin einen

noch nie dagewesenen Nutzen für Patienten in Deutschland bietet und

freuen uns auf gute Gespräche mit dem GKV-Spitzenverband, um

basierend auf dieser positiven Entscheidung einen Erstattungspreis zu

verhandeln", kommentiert Dr. Patrik Höller, Leiter der Oncology

Business Group, Eisai GmbH, Frankfurt.



Eribulin ist in der Europäischen Union ebenfalls für die

Behandlung von erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder

metastasiertem Brustkrebs zugelassen, bei denen nach mindestens einer

Chemotherapie zur Behandlung einer fortgeschrittenen oder

metastasierten Brustkrebserkrankung eine weitere Progression

eingetreten ist. Die Vortherapien sollen ein Anthrazyklin und ein

Taxan entweder als adjuvante Therapie oder im Rahmen der

metastasierten Situation enthalten haben, es sei denn, diese

Behandlungen waren ungeeignet für den Patienten.[3]



Eisai widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Herstellung

innovativer onkologischer Therapien, die einen echten Unterschied

ausmachen und sich positiv auf das Leben der Patienten und ihrer

Familien auswirken können. Dieses leidenschaftliche Interesse am

Menschen ist Teil der Unternehmensphilosophie human health care (hhc)

von Eisai, die zum Ziel hat, ein besseres Verständnis für die

Bedürfnisse von Patienten und ihren Familien zu entwickeln und so

deren Lebensqualität zu verbessern.



Hinweise für die Redaktion



Halaven® (Eribulin)



Eribulin ist der erste Wirkstoff mit neuartigem Wirkmechanismus

aus der Klasse der Halichondrine. Strukturell handelt es sich bei

Eribulin um eine vereinfachte, synthetisch hergestellte Version von

Halichondrin B, einem Naturprodukt, das aus dem Meeresschwamm

Halichondria okadai isoliert wird. Es wird angenommen, dass Eribulin

die Wachstumsphase der Mikrotubuli-Dynamik hemmt und so die

Zellteilung verhindert.



Globale klinische Phase-III-Studie 309[1]



Studie 309 war eine randomisierte, offene, multizentrische

Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von

Eribulin (1,23 mg/m2, i.v. an Tag 1 und 8) mit Dacarbazin (850, 1000

oder 1200 mg/m2, i.v. an Tag 1) bei Verabreichung beider Medikamente

in einem 21-Tageszyklus. 452 Patienten (ab dem Alter von 18 Jahren)

mit Weichteilsarkom wurden randomisiert. Der primäre Endpunkt der

Studie war das Gesamtüberleben. Zu den weiteren Endpunkten zählten

u.a. progressionsfreies Überleben und Lebensqualität.



Über Eisai EMEA in der Onkologie



Eisai engagiert sich in der Entwicklung und Bereitstellung neuer

Behandlungen mit hohem Nutzen für Menschen mit Krebs. Die Entwicklung

therapeutischer Optionen in der Onkologie ist ein strategisch

wichtiges Geschäftsfeld von Eisai in Europa, Nahost, Afrika, Russland

und Ozeanien (EMEA). In der Europäischen Union bietet Eisai aktuell

drei zugelassene Präparate in vier Indikationen an:



- Lenvima® (Lenvatinib) ist angezeigt für die Behandlung erwachsener

Patienten mit progredientem, lokal fortgeschrittenem oder

metastasiertem, differenziertem (papillärem, follikulärem,

Hürthle-Zell-) Schilddrüsenkarzinom (DTC), das gegenüber

radioaktivem Jod (RAI) refraktär ist.

- Kisplyx® (Lenvatinib) ist in Kombination mit Everolimus angezeigt

für die Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem

Nierenzellkarzinom (RCC) nach einer vorangegangenen, gegen den

vaskulären Endothelwachstumsfaktor (VEGF) gerichteten Therapie.

- Halaven® (Eribulin) ist angezeigt für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder

metastasiertem Brustkrebs, bei denen nach mindestens einer

Chemotherapie zur Behandlung einer fortgeschrittenen

Brustkrebserkrankung eine weitere Progression eingetreten ist. Die

Vortherapien sollen ein Anthrazyklin und ein Taxan entweder als

adjuvante Therapie oder im Rahmen der metastasierten Situation

enthalten haben, es sei denn, diese Behandlungen waren ungeeignet

für den Patienten. Halaven® (Eribulin) ist zudem angezeigt für die

Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht resezierbarem

Liposarkom, die wegen einer fortgeschrittenen oder metastasierten

Tumorerkrankung eine Vorbehandlung mit einer Anthrazyklin

enthaltenden Therapie (sofern sie geeignet war) erhalten haben .



Über Eisai Co., Ltd.



Eisai Co., Ltd. ist ein führendes, weltweit agierendes forschungs-

und entwicklungsorientiertes (F&E) Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in

Japan. Eisai hat sein Unternehmensleitbild wie folgt definiert: Im

Mittelpunkt stehen die Patienten und ihre Angehörigen sowie die

Verbesserung der Gesundheitsfürsorge - wir nennen dies unsere "human

health care (hhc)"-Philosophie. Mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern in unserem weltweiten Netzwerk von Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten und

Vertriebsniederlassungen arbeiten wir an der Verwirklichung unserer

hhc-Philosophie, indem wir innovative Produkte in verschiedenen

therapeutischen Bereichen anbieten, in denen ein hoher ungedeckter

medizinischer Bedarf besteht, wie etwa der Onkologie und der

Neurologie.



Als global tätiges pharmazeutisches Unternehmen engagieren wir uns

gemäß unserem Unternehmensleitbild für Patienten überall auf der Welt

- durch Investitionen und Beteiligungen an partnerschaftlichen

Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln in

Entwicklungs- und Schwellenländern.



Weitere Informationen zu Eisai Co., Ltd. finden Sie unter:

http://www.eisai.com.



Literaturhinweise



1. Schöffski P et al. Eribulin versus dacarbazine in previously

treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma: a

randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. The Lancet. 2016;

382: 1629-1637



2. Beschluss und Tragende Gründe des G-BA verfügbar unter:

https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/2775/. Zugriff im

Dezember 2016



3. Fachinformation Halaven (Stand August 2016).



4. Schwartz R, et al. Liposarcoma. Medscape. 2013. Abrufbar unter:

http://emedicine.medscape.com/article/1102007-overview. Zugriff im

Dezember 2016



5. Macmillan. Types of soft tissue sarcoma. Abrufbar unter: http:/

/www.macmillan.org.uk/cancerinformation/cancertypes/softtissuesarcoma

s/aboutsofttissuesarcomas/typesofsofttissuesarcoma.aspx Zugriff im

Dezember 2016



6. Macmillan. What are soft tissue sarcomas? Abrufbar unter: htt

p://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Softtissuesarc

omas/Aboutsofttissuesarcomas/Softtissuesarcomas.aspx. Zugriff im

Dezember 2016



Dezmeber 2016



Corporate-EU0012a







