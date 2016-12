"Vorsicht, Verbraucherfalle!" checkt Dating-Portale

Falsche Profile sind auf Online-Dating-Plattformen nicht selten.

64 Prozent der Nutzer haben den Eindruck, es häufig mit Fake-Profilen

zu tun zu haben. Das ergab eine Umfrage des Verbraucherportals

Aboalarm.de im Auftrag der ARD-Sendung "Vorsicht, Verbraucherfalle!".

Der Eindruck, dass es sich um Fake-Profile handelt, entstand bei den

befragten Nutzern vor allem dadurch, dass dubiose Kontaktanfragen

sofort nach der Anmeldung kamen (42%), sie Chat-Nachrichten mit

0815-Standard-Floskeln erreichten (41%), sie Kontaktanfragen kurz vor

Ablauf der Kündigungsfrist empfangen hatten (23%) und Fotos sich als

unecht herausstellten, weil sie u.a. in unterschiedlichen Profilen

immer wieder auftauchten (13%).



Dr. Bernd Storm van's Gravesande vom Verbraucherportal Aboalarm.de

vermutet hinter den verdächtigen Kontaktanfragen Aktivitäten der

Dating-Portale selbst: "Der Betreiber hat nur ein Ziel: Jede

kostenlose Mitgliedschaft in ein kostenpflichtiges Abo zu wandeln",

so Storm. Im Unterschied zu klassischen Partnervermittlungen werben

zwar fast alle Online-Dating-Portale damit, kostenfrei zu sein, doch

für viele Funktionen muss der Nutzer zahlen. "Der beste Impuls

hierfür ist es, wenn Nutzer Kontaktanfragen oder Nachrichten

bekommen. Die können sie nur lesen und beantworten, wenn sie zahlen.

Da sich aber vermeintlich jemand für den jeweiligen Nutzer

interessiert, will er dann natürlich auch wissen, wer das ist und

zahlt dann dafür."



Recherchen des Teams von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" ergaben,

dass einige Dating-Agenturen für diese Kontaktanfragen Mitarbeiter



einsetzen, die unter mehreren Profilnamen aktiv sind. Nutzer, die

sich die Mühe machen, könnten das auch in den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen einiger Anbieter nachlesen.



Aboalarm.de hat 450 Nutzer befragt, die ihren

Online-Dating-Vertrag in der Zeit von Juli bis September 2016 über

das Verbraucherportal gekündigt hatten.



