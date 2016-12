Rheinische Post: Laschet will auch bei Niederlage in Düsseldorf bleiben

(ots) - Der stellvertretende Bundesvorsitzende und

Spitzenkandidat der NRW-CDU für die Landtagswahl, Armin Laschet, will

auch bei einer Niederlage in Düsseldorf bleiben. "Mein Platz ist in

Nordrhein-Westfalen. Der Landesvorsitzende der NRW-CDU sollte

Mitglied des Landtages sein. Das hat sich bewährt", sagte Laschet der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe).

Laschet kündigte an, Anfang 2017 ein Schattenkabinett zu

präsentieren, zu dem auch externe Persönlichkeiten gehören sollen.

"Wir werden mit einem Team in den Wahlkampf gehen. In dem Team

könnten auch Persönlichkeiten außerhalb der Parteipolitik sein",

sagte Laschet. Der NRW-CDU-Chef will auch dann eine Regierung bilden,

wenn die CDU weniger Stimmen als die SPD erhalten sollte. "Wer eine

mehrheitsfähige Regierung bilden kann, wird Ministerpräsident. Dazu

muss man nicht stärkste Partei im Landtag sein", so Laschet.



